Египет обжалует судейство в матче ЧМ-2018 с Россией

Египетская футбольная ассоциация обжалует в Международной федерации футбола (ФИФА) судейство матча с российской сборной на чемпионате мира.
Глава Египетской футбольной ассоциации Хани Абу Реда утверждает, что судейская бригада допускала очевидные ошибки на матче Россия — Египет. Якобы судьи проигнорировали возможность воспользоваться видеоповтором в эпизоде с падением в штрафной нападающего Марвана Мохсена. Кроме того, Абу Реда уверен, что в данной ситуации должны были назначить пенальти, передает издание FilGoal.
Сборная России 19 июня в Санкт-Петербурге победила команду Египта со счетом 3:1. Авторами голов стали Денис Черышев и Артем Дзюба, еще один мяч египтяне забили в свои ворота.
В сборной Египта на 73-й минуте отличился Мохамед Салах, который реализовал пенальти. Перед тем как назначить одиннадцатиметровый удар, арбитр воспользовался системой видеопомощи.
После победы команды Уругвая над Саудовской Аравией во втором матче группового этапа ЧМ-2018 Россия обеспечила себе выход в 1/8 финала. Сборная Египта лишилась шанса выхода в плей-офф, наставника команды Эктора Купера и весь тренерский штаб собираются отправить в отставку.
Чемпионат мира по футболу впервые проходит в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи состоятся на 12 стадионах в 11 городах. В группе российским футболистам осталось сыграть один матч против сборной Уругвая, который состоится 25 июня в Самаре.
Сборная России 19 июня в Санкт-Петербурге победила команду Египта со счетом 3:1. Авторами голов стали Денис Черышев и Артем Дзюба, еще один мяч египтяне забили в свои ворота.
В сборной Египта на 73-й минуте отличился Мохамед Салах, который реализовал пенальти. Перед тем как назначить одиннадцатиметровый удар, арбитр воспользовался системой видеопомощи.
После победы команды Уругвая над Саудовской Аравией во втором матче группового этапа ЧМ-2018 Россия обеспечила себе выход в 1/8 финала. Сборная Египта лишилась шанса выхода в плей-офф, наставника команды Эктора Купера и весь тренерский штаб собираются отправить в отставку.
Чемпионат мира по футболу впервые проходит в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи состоятся на 12 стадионах в 11 городах. В группе российским футболистам осталось сыграть один матч против сборной Уругвая, который состоится 25 июня в Самаре.
Чемпионат мира по футболу — 2018НТВ ОБЪЯСНЯЕТ
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