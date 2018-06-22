Под Оренбургом из пруда вытащили двух мертвых школьников

Правоохранители разбираются в обстоятельствах гибели двоих детей, которые утонули в пруду в окрестностях оренбургского села.
Трагедия произошла в километре от села Чесноковка 20 июня, но известно об этом стало только сегодня. Из воды достали тела 8-летней девочки и 10-летнего мальчика. Как сообщается на сайте регионального управления СКР, смерть наступила в результате утопления.
Как выяснило следствие, днем 20 июня трое детей с дедушкой 9-летней девочки устроили пикник у водоема. Мужчина на некоторое время оставил ребят без присмотра и наказал, чтобы они никуда не уходили, но школьники самостоятельно направились к водоему и по бетонной плотине зашли в воду. Из воды выбралась только 9-летняя девочка. Она и рассказала взрослым о случившегося.
Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам». Проводятся следственные действия, назначены судебно-медицинские экспертизы.
Как выяснило следствие, днем 20 июня трое детей с дедушкой 9-летней девочки устроили пикник у водоема. Мужчина на некоторое время оставил ребят без присмотра и наказал, чтобы они никуда не уходили, но школьники самостоятельно направились к водоему и по бетонной плотине зашли в воду. Из воды выбралась только 9-летняя девочка. Она и рассказала взрослым о случившегося.
Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам». Проводятся следственные действия, назначены судебно-медицинские экспертизы.
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