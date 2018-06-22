Баррель нефти Brent подорожал до $73,88

Цены на углеводороды эталонных марок устремились вверх. Заметное подорожание зафиксировано после обвала, который случился в ходе предыдущей сессии.
На Лондонской бирже ICE Futures к 8:00 по Москве цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent выросла до 73 долларов 88 центов за баррель (+1,14%). Накануне контракты подешевели до 73 долларов 5 центов за баррель (-2,26%).
На электронных торгах в Нью-Йорке стоимость фьючерса на WTI на июль выросла до 66 долларов 35 центов за баррель (+1,24%). По итогам прошлой сессии контракты подешевели до 65 долларов 54 центов за баррель (-0,26%).
Как сообщает агентство Bloomberg, накануне министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ достиг предварительного соглашения о подъеме добычи на 1 миллион баррелей в сутки. При этом делегат, пожелавший остаться анонимным, уверен, что реальное повышение составит порядка 600 тысяч баррелей в сутки, так как многие страны не могут увеличить производство с текущего уровня.
На электронных торгах в Нью-Йорке стоимость фьючерса на WTI на июль выросла до 66 долларов 35 центов за баррель (+1,24%). По итогам прошлой сессии контракты подешевели до 65 долларов 54 центов за баррель (-0,26%).
Как сообщает агентство Bloomberg, накануне министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ достиг предварительного соглашения о подъеме добычи на 1 миллион баррелей в сутки. При этом делегат, пожелавший остаться анонимным, уверен, что реальное повышение составит порядка 600 тысяч баррелей в сутки, так как многие страны не могут увеличить производство с текущего уровня.
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