ЧМ-2018: четверть россиян верит в выход сборной РФ в ¼ финала

Внимание всего мира приковано к
ЧМ-2018, матчи которого проходят в российских городах. В победу нашей сборной верят 14% населения РФ, а 25% считают, что подопечные Станислава Черчесова сыграют в ¼ финала. Таковы данные опроса, который Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) устроил после победного для РФ матча с Египтом.
Как передает РИА Новости, каждый четвертый россиянин (25%) считает, что наша сборная дойдет до ¼ финала. Примечательно, что до начала турнира таковых насчитывалось всего 14%. Выхода в полуфинал ждут 16% респондентов, а 9% уверены, что команда сыграет в финале. В возможность завоевать чемпионский титул верят 14% опрошенных. До начала мундиаля в это верили 11% россиян.
В числе фаворитов, кроме России, по-прежнему остаются сборные Бразилии и Германии, им победу предрекают 10% и 8% соответственно. Социологи отмечают достаточно стабильный интерес россиян к ЧМ-2018. После игры российской сборной с командой Саудовской Аравии 64% респондентов признались, что смотрят матчи по телевизору. После встречи наших футболистов с египетскими спортсменами доля зрителей составила 61%.
В числе фаворитов, кроме России, по-прежнему остаются сборные Бразилии и Германии, им победу предрекают 10% и 8% соответственно. Социологи отмечают достаточно стабильный интерес россиян к ЧМ-2018. После игры российской сборной с командой Саудовской Аравии 64% респондентов признались, что смотрят матчи по телевизору. После встречи наших футболистов с египетскими спортсменами доля зрителей составила 61%.
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