Министр Колокольцев принял участие в саммите глав полицейских служб в США

Глава МВД РФ Владимир Колокольцев выступил на саммите руководителей полицейских ведомств стран — членов ООН (UNCOPS), который проходит в штаб-квартире всемирной организации в Нью-Йорке .

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Министр предложил вывести деятельность российских миротворцев на руководящий уровень. Эту инициативу он озвучил на встрече с заместителем генерального секретаря ООН Жан-Пьером Лакруа. Также Колокольцев рассказал журналистам об обеспечении безопасности на ЧМ-2018. По его словам, никаких серьезных нарушений не зафиксировано.



Владимир Колокольцев, министр внутренних дел РФ: «Есть, конечно, как везде, мелкие вопросы — совершение преступлений, карманных краж. Конечно, мы понимаем, что наряду с добросовестными, законопослушными болельщиками к нам в страну приезжают и те, кто хочет заработать. Мы надеемся, что совместными усилиями с нашими коллегами из-за рубежа, которые работают в центре Международного полицейского сотрудничества, организованного на базе Всероссийского института повышения квалификации в Домодедове, мы эти проблемы сообща решим».



Говоря о числе задержаний иностранных болельщиков, министр сообщил, что «эти цифры не столь существенны, чтобы позволить говорить каким-то недоброжелателям за рубежом о том, что идут какие-то повальные задержания». «Имеют место быть единичные случаи, мы своевременно на них реагируем», — сообщил Колокольцев.