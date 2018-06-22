Европа решила оставить Грецию без финансовой поддержки

Еврогруппа намерена завершить программу финансовой помощи Греции.

Об этом заявил глава Еврогруппы Марио Сентено. По его словам, последний транш кредита для Греции от Европейского механизма стабильности (ESM) составит 15 миллиардов евро. После этого страна перестанет получать финансовую помощь.



Марио Сентено: «Мы разрешили ESM перечислить Греции 15 миллиардов евро в качестве последнего транша из программы».



При этом сроки погашения кредитов для Греции были продлены на десять лет.



Отмечается, что страна должна выйти из программы финансовой помощи в августе. Новой программы после выхода Греции из существующей не предусмотрено.







