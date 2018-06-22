Потомки Гитлера: как дети третьего рейха укрепляют неонацизм в Европе

Неофашизм в Европе крепнет год от года. Не исключено, что этому способствуют люди, называющие себя потомками лидеров третьего рейха. Сколько правды в их словах — неизвестно. Есть среди них и те, чьи предки действительно служили фашизму и для кого этот факт стал настоящей семейной трагедией. Но есть и те, кто гордится даже вымышленным родством, более того зарабатывает на этом.

Ямель совсем небольшая деревня на востоке Германии. Но дурная слава о поселении гуляет по всей Европе. Иначе как последним прибежищем сторонников рейха место теперь и не называют.



Местный житель: «Нацисты установили столб с указателями. На одном из них написано — Браунау-ам-Инн. Это город, где родился Гитлер. И плакат повесили с лозунгом старой нацисткой партии „свободная, социальная, национальная“».



Однако что-то не так не только в отдельно взятой немецкой деревне. Вот, например, француз Филипп Лоре повесил на стену фотографию Гитлера и уверяет, что он — внук фюрера. При этом считается, что у Гитлера не было детей, а значит, не могло быть и внуков. Да если бы и были — кому из них пришло бы в голову доказывать такое родство? Однако Лоре мечтает об этом.



Филипп Лоре: «Отец проводил исследования. Сравнивали уши. Делали анализ ДНК, но он неточен. Сложно найти исходный материал. Один только способ — извлечь ДНК из зубов. Но в Австрии отказались предоставить имеющийся у них биологический материал».



Родственники видных деятелей нацистской Германии тяжело соглашаются на интервью. Многие из них долгие годы не говорили о прошлом даже друг с другом. При этом для некоторых из них преступления отцов и дедов до сих пор не очевидны.



Хорст фон Вехтер, сын группенфюрера СС Отто Вехтера: «Я не могу, например, сказать: мой отец преступник и покончим с этим. Нет. Я должен изучить все документы и понять, что было, а чего не было».



В маленькой немецкой деревне Ямель неонацим расцвел открыто. Однако одна-единственная семья принципиально остается в деревне и каждый год устраивает здесь антифашисткий фестиваль, как бы показывая, что страшное прошлое — не такое уж безвозвратное, как казалось.



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