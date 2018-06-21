Церемонию вручения премии братьев Стругацких посетили инопланетяне

Сегодня в Пулковской обсерватории вручали ХХ юбилейную премию в области фантастической литературы имени Аркадия и Бориса Стругацких.

Учрежденная еще в 1998 году награда, по словам организаторов, не теряет значения и масштабов и сейчас после ухода ее создателя Бориса Стругацкого. Благодаря спонсорам лучшие авторы фантастических произведений на русском языке со всего мира могут рассчитывать на весомую премию.



В этом году в финал премии пробились семь авторов. Они представляют Петербург, Екатеринбург и Лондон. А инопланетян, оказалось, представляет один из петербургских артистических коллективов.