Путин призвал ОКР активизировать усилия по развитию спорта в России

Вернуть доверие к отечественному спорту — основная задача Олимпийского комитета России в ближайшее время, заявил новый глава ОКР Станислав Поздняков.
Президент РФ Владимир Путин в четверг провел встречу с новым главой Олимпийского комитета России Станиславом Поздняковым. Поздняков был избран руководителем ОКР в конце мая, и президент пожелал ему успехов в работе. Новый глава ОКР заявил, что основная задача комитета на ближайшее время — вернуть доверие международного сообщества к российскому спорту. Путин также заявил о необходимости активизировать сотрудничество ОКР с международными спортивными организациями, чтобы и дальше развивать спорт в нашей стране.
Напомним, исполком МОК снял санкции с Олимпийского комитета России в конце февраля, членство ОКР в международной организации было полностью восстановлено после окончания зимних Игр в Пхёнчхане, где российской сборной пришлось выступать под нейтральным флагом. В ОКР уже приступили к подготовке к летней Олимпиаде, которая пройдет через два года в Токио.
Напомним, исполком МОК снял санкции с Олимпийского комитета России в конце февраля, членство ОКР в международной организации было полностью восстановлено после окончания зимних Игр в Пхёнчхане, где российской сборной пришлось выступать под нейтральным флагом. В ОКР уже приступили к подготовке к летней Олимпиаде, которая пройдет через два года в Токио.
Комментарии