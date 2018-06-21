Игромания: психическое расстройство или привычное развлечение

Всемирная организация здравоохранения внесла игроманию в список психических расстройств. Как считают специалисты, зависимость от компьютерных игр — заболевание крайне серьезное. Если человек играет практически непрерывно в течение года, буквально забывая обо всем на свете, есть повод начать лечение.

Компьютерные игры сегодня уже превратились в настоящих вымогателей денег. Просто все так устроено, что очередной уровень вряд ли пройдешь, не заплатив реальные деньги за новую пушку или меч. В этом смысле обычные компьютерные игры стали в один ряд с лудоманией, то есть болезненной зависимостью от игры в казино или на автоматах. Симптоматика, по крайней мере, уже фактически та же.



Людмила Полянова, психоаналитик, кандидат социологических наук: «Мы заболеванием называем то, что мешает человеку жить. То есть это не недовольство родителей, когда ребенок много времени проводит за компьютером, нет. Когда человек претерпевает неудобство, изменения в режиме сна, нарушение питания, он становится асоциален, он не выходит на улицу, он не работает, не обращает внимания на членов семьи. У него только одна страсть — это компьютер».



И вот теперь Всемирная организация здравоохранения приравнивает видеоигры к болезненной зависимости. Правда, еще решать каждой стране, больные у нас дети за компьютером или так, развлекаются. И, если уж это болезнь, то как же ее лечить?



Компьютерные игры вряд ли как-то можно исключить из современного мира. Ими увлекаются не только дети, но и взрослые. Это огромная индустрия.



Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Юрия Кучинского.

