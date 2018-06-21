Премьер-министр Новой Зеландии родила дочь

37-летняя Джасинда Ардерн — самый молодой глава правительства в истории Новой Зеландии — сделала то, что не удавалось никому из ее предшественников: родила ребенка.

В декрет премьер Ардерн планирует уйти всего на шесть недель, рассчитывая, что дальше с дочкой будет сидеть ее муж.



О том, что она беременна, Ардерн узнала всего через несколько дней после избрания на пост главы кабинета. Политик продолжала выполнять свою ответственную работу практически до момента родов.