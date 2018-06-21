    Премьер-министр Новой Зеландии родила дочь. Новая Зеландия, беременность и роды. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПремьер-министр Новой Зеландии родила дочь

    Премьер-министр Новой Зеландии родила дочь

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    <nobr>Премьер-министр</nobr> Новой Зеландии родила дочь

    Премьер-министр Новой Зеландии родила дочь

    <nobr>Премьер-министр</nobr> Новой Зеландии родила дочь

      37-летняя Джасинда Ардерн — самый молодой глава правительства в истории Новой Зеландии — сделала то, что не удавалось никому из ее предшественников: родила ребенка.

      В декрет премьер Ардерн планирует уйти всего на шесть недель, рассчитывая, что дальше с дочкой будет сидеть ее муж.

      О том, что она беременна, Ардерн узнала всего через несколько дней после избрания на пост главы кабинета. Политик продолжала выполнять свою ответственную работу практически до момента родов.

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