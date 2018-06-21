Переговоры на высшем уровне: чем грозит НАТО возможная встреча Трампа и Путина

В Кремле подтвердили информацию, что в Москву приедет помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон — по некоторым данным, для обсуждения потенциальной встречи между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Политики и журналисты обсуждают перспективы этих переговоров, некоторые из них ждут эти переговоры с опаской.
В последний раз президенты России и США виделись в прошлом ноябре на форуме АТЭС во Вьетнаме, а полноценные переговоры были почти год назад, на полях саммита «большой двадцатки» в Гамбурге.
Информации о новой встрече пока мало, чаще речь идет об утечках в западную прессу. The Washington Post сообщает о подготовке встречи в верхах, ссылаясь на свои источники в Белом доме. Но официальных подтверждений этого нет. Впрочем, генсек ООН Антониу Гутерреш сегодня говорил о грядущей личной встрече Путина и Трампа как о чем-то почти решенном.
Антониу Гутерреш, генсек ООН: «Я действительно верю, что геостратегические интересы РФ и США на Ближнем Востоке не противоречат друг другу. И я действительно верю, что диалог и сотрудничество между двумя странами — очень важный фактор для мира, который может жить более в предсказуемой, более мирной и эффективной среде, чтобы применять резолюции Совета безопасности и другие документы. Я могу только пожелать успешного результата саммита».
Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ: «Я читаю утечки, которые в Вашингтоне происходят, о том, что вот-вот состоится саммит или будет предложено провести саммит. Мы на утечки не реагируем, но то, что мы всегда готовы к контактам, — это всем известно. И если у нас будут договоренности о встрече на высоком и тем более высшем уровне, конечно же, о них будет своевременно объявлено».
Из ответа Лаврова можно сделать вывод, что Москва предпочитает не торопить события. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил лишь один факт: В Москву едет советник Трампа Джон Болтон. Болтон прибудет уже на следующей неделе, и эксперты считают, что его задача — подготовить встречу президентов.
Некоторые союзники США уже всполошились не на шутку. Британская The Times цитирует политиков из окружения Терезы Мэй: «Неясно, состоится ли эта встреча до или после саммита НАТО и визита в Великобританию. Очевидно, что для нас было бы лучше, если бы она состоялась после». В Лондоне опасаются, что Путин каким-то образом сможет настроить Трампа «на свой лад». Американский лидер и так не жалует союзников по НАТО, считая их нахлебниками США. На всякий случай генсек альянса Столтенберг оставил русофобскую риторику и комментировал возможную встречу тактично и осторожно.
Сами президенты не раз говорили о необходимости прямых переговоров на высшем уровне. Однако известно, что окружение Трампа отговаривает его от встречи с Путиным, так что переговоры действительно под вопросом. Но если они состоятся, то, скорее всего, это произойдет в середине июля в Вене или в Хельсинки.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Романа Соболя.
Информации о новой встрече пока мало, чаще речь идет об утечках в западную прессу. The Washington Post сообщает о подготовке встречи в верхах, ссылаясь на свои источники в Белом доме. Но официальных подтверждений этого нет. Впрочем, генсек ООН Антониу Гутерреш сегодня говорил о грядущей личной встрече Путина и Трампа как о чем-то почти решенном.
Антониу Гутерреш, генсек ООН: «Я действительно верю, что геостратегические интересы РФ и США на Ближнем Востоке не противоречат друг другу. И я действительно верю, что диалог и сотрудничество между двумя странами — очень важный фактор для мира, который может жить более в предсказуемой, более мирной и эффективной среде, чтобы применять резолюции Совета безопасности и другие документы. Я могу только пожелать успешного результата саммита».
Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ: «Я читаю утечки, которые в Вашингтоне происходят, о том, что вот-вот состоится саммит или будет предложено провести саммит. Мы на утечки не реагируем, но то, что мы всегда готовы к контактам, — это всем известно. И если у нас будут договоренности о встрече на высоком и тем более высшем уровне, конечно же, о них будет своевременно объявлено».
Из ответа Лаврова можно сделать вывод, что Москва предпочитает не торопить события. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил лишь один факт: В Москву едет советник Трампа Джон Болтон. Болтон прибудет уже на следующей неделе, и эксперты считают, что его задача — подготовить встречу президентов.
Некоторые союзники США уже всполошились не на шутку. Британская The Times цитирует политиков из окружения Терезы Мэй: «Неясно, состоится ли эта встреча до или после саммита НАТО и визита в Великобританию. Очевидно, что для нас было бы лучше, если бы она состоялась после». В Лондоне опасаются, что Путин каким-то образом сможет настроить Трампа «на свой лад». Американский лидер и так не жалует союзников по НАТО, считая их нахлебниками США. На всякий случай генсек альянса Столтенберг оставил русофобскую риторику и комментировал возможную встречу тактично и осторожно.
Сами президенты не раз говорили о необходимости прямых переговоров на высшем уровне. Однако известно, что окружение Трампа отговаривает его от встречи с Путиным, так что переговоры действительно под вопросом. Но если они состоятся, то, скорее всего, это произойдет в середине июля в Вене или в Хельсинки.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Романа Соболя.
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