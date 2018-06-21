Медицинское чудо: в Екатеринбурге родился ребенок размером с ладошку и выжил

Настоящее медицинское чудо совершили уральские медики. Они смогли выходить ребенка, вес которого при рождении был всего 380 граммов. Девочка появилась на свет значительно раньше срока. По действующим законам врачи начинают бороться за жизнь, если масса тела младенца не менее 500 граммов, но специалисты из областной детской клинической больницы Екатеринбурга решили рискнуть.
Сегодня малышку, которая уже самостоятельно ест из бутылки и хорошо набирает вес выписали. Корреспондент НТВ Ольга Зенкова узнала подробности.
Общаться с прессой родители малышки по понятным причинам отказались. Порой и абсолютно здоровых новорожденных родные в первые дни жизни стараются оберегать от посторонних глаз. А тут несложно представить, сколько переживаний пережили мама и папа, пока врачи боролись за жизнь их крошки — в самом прямом смысле слова. Девочка появилась на свет весом каких-то 380 граммов и была размером с ладошку.
Сейчас девочке уже четыре месяца. Она еще не догнала в размерах своих сверстников — весит чуть больше двух килограммов, но, как говорят врачи, жизни ребенка уже ничего не угрожает и они со спокойной душой сегодня выписали ее и маму домой. Надо сказать, что этому счастливому финалу предшествовала серьезная работа врачей. Женщина поступила в родильное отделение на 25-й неделе беременности. На УЗИ у плода обнаружили задержку внутриутробного развития, ребенок испытывал дефицит питания. И врачам, чтобы подарить малышке шанс на жизнь, несмотря на столь ранний срок, пришлось провести ее маме операцию кесарево сечение.
Марк Пруткин, отделение анестезиологии и реанимации и интенсивной терапии новорожденных и недоношенных детей Областной детской больницы Екатеринбурга: «После рождения и оказания помощи в родильном зале ребенок был доставлен в отделение реанимации. Он в первые сутки был на самостоятельном дыхании и мы лишь поддерживали его. В дальнейшем ребенок потребовал перевода на искусственную вентиляцию легких».
Кормили крошку сначала внутривенно, потом через зонд специальными смесями для недоношенных детей. А сейчас, как видно на семейных фотографиях, она самостоятельно питается из бутылочки. Когда-то выходить ребенка весом меньше килограмма было практически нереально. Возможности медицины не позволяли. Сейчас же врачи борются за жизнь даже 500-граммовых младенцев. И большинство из них выживают. Но даже на этом фоне случай в Екатеринбурге уникальный. Ведь сказать, что уральская малышка родилась с экстремально низкой массой тела — ничего не сказать
Марк Пруткин: «Ребенок с такой низкой массой тела для нас уникален. Среди наших пациентов была девочка, которой сейчас уже около 6 лет. Она родилась с массой тела 460 граммов. Выжила, поправилась. Пока этот ребенок будет для нас самым маленьким».
И все-таки самый маленький ребенок в мире родился в 2015 году в Германии. Девочку назвали Эмилией. Она весила всего 226 граммов. А ступня новорожденной была размером с ноготь взрослого человека. Сейчас малышке три года и весит она как обычный ребенок.
Уральская дюймовочка весь первый год жизни будет находится под пристальным вниманием медиков. Все-таки, это особенный ребенок. Но врачи уверены, эта малышка станет большим человеком.
Общаться с прессой родители малышки по понятным причинам отказались. Порой и абсолютно здоровых новорожденных родные в первые дни жизни стараются оберегать от посторонних глаз. А тут несложно представить, сколько переживаний пережили мама и папа, пока врачи боролись за жизнь их крошки — в самом прямом смысле слова. Девочка появилась на свет весом каких-то 380 граммов и была размером с ладошку.
Сейчас девочке уже четыре месяца. Она еще не догнала в размерах своих сверстников — весит чуть больше двух килограммов, но, как говорят врачи, жизни ребенка уже ничего не угрожает и они со спокойной душой сегодня выписали ее и маму домой. Надо сказать, что этому счастливому финалу предшествовала серьезная работа врачей. Женщина поступила в родильное отделение на 25-й неделе беременности. На УЗИ у плода обнаружили задержку внутриутробного развития, ребенок испытывал дефицит питания. И врачам, чтобы подарить малышке шанс на жизнь, несмотря на столь ранний срок, пришлось провести ее маме операцию кесарево сечение.
Марк Пруткин, отделение анестезиологии и реанимации и интенсивной терапии новорожденных и недоношенных детей Областной детской больницы Екатеринбурга: «После рождения и оказания помощи в родильном зале ребенок был доставлен в отделение реанимации. Он в первые сутки был на самостоятельном дыхании и мы лишь поддерживали его. В дальнейшем ребенок потребовал перевода на искусственную вентиляцию легких».
Кормили крошку сначала внутривенно, потом через зонд специальными смесями для недоношенных детей. А сейчас, как видно на семейных фотографиях, она самостоятельно питается из бутылочки. Когда-то выходить ребенка весом меньше килограмма было практически нереально. Возможности медицины не позволяли. Сейчас же врачи борются за жизнь даже 500-граммовых младенцев. И большинство из них выживают. Но даже на этом фоне случай в Екатеринбурге уникальный. Ведь сказать, что уральская малышка родилась с экстремально низкой массой тела — ничего не сказать
Марк Пруткин: «Ребенок с такой низкой массой тела для нас уникален. Среди наших пациентов была девочка, которой сейчас уже около 6 лет. Она родилась с массой тела 460 граммов. Выжила, поправилась. Пока этот ребенок будет для нас самым маленьким».
И все-таки самый маленький ребенок в мире родился в 2015 году в Германии. Девочку назвали Эмилией. Она весила всего 226 граммов. А ступня новорожденной была размером с ноготь взрослого человека. Сейчас малышке три года и весит она как обычный ребенок.
Уральская дюймовочка весь первый год жизни будет находится под пристальным вниманием медиков. Все-таки, это особенный ребенок. Но врачи уверены, эта малышка станет большим человеком.
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