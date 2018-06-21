    Французы победили Перу и вышли в плей-офф чемпионата мира

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    • Фото: Сорокин Донат / ТАСС
    Французы победили Перу и вышли в <nobr>плей-офф</nobr> чемпионата мира

    Французы победили Перу и вышли в плей-офф чемпионата мира

    Французы победили Перу и вышли в <nobr>плей-офф</nobr> чемпионата мира
  • Фото: Сорокин Донат / ТАСС

    • Сборная Франции добилась второй победы на чемпионате мира.

    Встреча, проходившая в Екатеринбурге, закончилась со счетом 1:0 в пользу французов.

    Единственный гол в этом матче был забит на 34-й минуте, когда Килиан Мбаппе переправил мяч в пустые ворота.

    Победа над Перу позволила подопечным Дидье Дешама выйти на первое место и гарантировать себе участие в 1/8 финала чемпионата мира. Ранее в плей-офф вышли сборные России и Уругвая. Перуанцы же, которые в первом матче проиграли датчанам, турнир покидают.

    В заключительном туре группового этапа сборная Франции будет играть с командой Дании (Москва, 26 июня), а соперниками перуанцев станут австралийцы (26 июня, Сочи).

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