Роструд предложил сократить рабочее время в жару на 4 часа

Работодателям необходимо помнить об условиях, которые необходимо создавать для сотрудников в жаркую погоду, отмечают в Роструде.
В жаркую погоду в помещениях необходимо обеспечить нормальный температурный режим, например, за счет кондиционирования, а также ввести дополнительные перерывы в работе, предусмотреть места для отдыха, следить за тем, чтобы в рабочих помещениях всегда была доступна чистая питьевая вода и аптечка с медикаментами, говорится в сообщении ведомства.
Если температура в офисах достигла 28,5 градусов, то время работы необходимо сократить на 1 час. Если воздух разогрелся до 30,5, то сотрудников необходимо отпустить по домам на 4 часа раньше положенного.
Из сообщения Роструда: «При этом для работников, выполняющих работы, связанные с постоянным перемещением (ходьбой), умеренными и значительными физическими нагрузками, переноской и перемещением тяжестей, продолжительность рабочего дня сокращается при достижении более низких температур (26,5 градусов — 27,5 градусов)».
А российские парламентарии сегодня выступили с инициативой сделать жаркие дни выходными для людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Ранее МЧС выпустило экстренное предупреждение о жаре в Москве. В ближайшие дни воздух в столице прогреется до отметки плюс 30 градусов и выше.
Если температура в офисах достигла 28,5 градусов, то время работы необходимо сократить на 1 час. Если воздух разогрелся до 30,5, то сотрудников необходимо отпустить по домам на 4 часа раньше положенного.
Из сообщения Роструда: «При этом для работников, выполняющих работы, связанные с постоянным перемещением (ходьбой), умеренными и значительными физическими нагрузками, переноской и перемещением тяжестей, продолжительность рабочего дня сокращается при достижении более низких температур (26,5 градусов — 27,5 градусов)».
А российские парламентарии сегодня выступили с инициативой сделать жаркие дни выходными для людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Ранее МЧС выпустило экстренное предупреждение о жаре в Москве. В ближайшие дни воздух в столице прогреется до отметки плюс 30 градусов и выше.
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