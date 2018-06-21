Четыре страны ЕС отказались участвовать в совещании по вопросу нелегальной миграции

Лидеры стран Вышеградской четверки договорились не участвовать в экстренной встрече лидеров ЕС, посвященной миграционному кризису, и не принимать меры по релокации беженцев.
Лидеры стран Вышеградской четверки (Чехии, Польши, Венгрии и Словакии) на сегодняшней встрече договорились не участвовать в экстренном совещании глав стран ЕС, посвященном миграционному кризису. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передает польский телеканал TVN24. Встреча группы прошла в Будапеште, в ней принял участие также федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц.
При этом, отмечает телеканал, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш всего за несколько часов до этого заявил, что «обязательно полетит» на совещание в Брюссель. Решение, принятое на встрече четверки, Бабиш пока не прокомментировал.
Напомним, глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер накануне объявил о созыве экстренной встречи лидеров ЕС для поиска решения миграционного кризиса. Совещание должно пройти в это воскресенье в Брюсселе.
Кроме того, лидеры стран четверки и Австрия заявили сегодня о невозможности дальнейшего размещения беженцев на территории своих стран. Об этом сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
Матеуш Моравецкий, премьер-министр Польши: «В вопросах беженцев, вопросах релокации мы говорили на одном языке. Мы не принадлежим к условному „клубу друзей релокации беженцев“ и не намерены принимать в этом участия».
Моравецкий добавил, что считает идею переселения мигрантов «предложением из прошлого».
Миграционный кризис в Европе привел к обострению отношений между странами ЕС. Так, министр финансов Италии отказался от встречи с французским коллегой из-за того, что президент Франции Эммануэль Макрон раскритиковал решение Италии не принимать в своих портах спасательные суда с нелегальными мигрантами.
Проблемы с наплывом мигрантов раскололи правящую коалицию Германии. Канцлер ФРГ Ангела Меркель, в свое время провозгласившая «политику открытых дверей», теперь изменила свою позицию. Меркель также предложила отменить для беженцев право самим выбирать, в какую страну обращаться за получением вида на жительство.
При этом, отмечает телеканал, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш всего за несколько часов до этого заявил, что «обязательно полетит» на совещание в Брюссель. Решение, принятое на встрече четверки, Бабиш пока не прокомментировал.
Напомним, глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер накануне объявил о созыве экстренной встречи лидеров ЕС для поиска решения миграционного кризиса. Совещание должно пройти в это воскресенье в Брюсселе.
Кроме того, лидеры стран четверки и Австрия заявили сегодня о невозможности дальнейшего размещения беженцев на территории своих стран. Об этом сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
Матеуш Моравецкий, премьер-министр Польши: «В вопросах беженцев, вопросах релокации мы говорили на одном языке. Мы не принадлежим к условному „клубу друзей релокации беженцев“ и не намерены принимать в этом участия».
Моравецкий добавил, что считает идею переселения мигрантов «предложением из прошлого».
Миграционный кризис в Европе привел к обострению отношений между странами ЕС. Так, министр финансов Италии отказался от встречи с французским коллегой из-за того, что президент Франции Эммануэль Макрон раскритиковал решение Италии не принимать в своих портах спасательные суда с нелегальными мигрантами.
Проблемы с наплывом мигрантов раскололи правящую коалицию Германии. Канцлер ФРГ Ангела Меркель, в свое время провозгласившая «политику открытых дверей», теперь изменила свою позицию. Меркель также предложила отменить для беженцев право самим выбирать, в какую страну обращаться за получением вида на жительство.
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