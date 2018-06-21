Власти Колумбии опровергли самоубийство шоумена Бородина

Российские дипломаты со ссылкой на местные власти сообщили, что смерть музыканта и шоумена Андрея Бородина в Колумбии была естественной.
Как сообщили в посольстве РФ в Боготе, власти Колумбии не нашли никаких признаков того, что россиянин покончил с собой. Данных о том, что Бородин якобы страдал от депрессии, у дипломатов тоже нет.
При этом в посольстве заявили, что вообще не знали о том, что шоумен находится в Колумбии, так как он не вставал на консульский учет, передает РИА Новости.
Сейчас в Колумбии находится мать Бородина, которая заберет его тело на родину.
Напомним, ранее сообщалось, что Евгения Наумова, который был участником различных телешоу и выступал с концертами, нашли мертвым в запертом номере в отеле Медельина. Шоумен умер еще в мае, однако о его смерти стало известно только сейчас.
При этом в посольстве заявили, что вообще не знали о том, что шоумен находится в Колумбии, так как он не вставал на консульский учет, передает РИА Новости.
Сейчас в Колумбии находится мать Бородина, которая заберет его тело на родину.
Напомним, ранее сообщалось, что Евгения Наумова, который был участником различных телешоу и выступал с концертами, нашли мертвым в запертом номере в отеле Медельина. Шоумен умер еще в мае, однако о его смерти стало известно только сейчас.
Комментарии