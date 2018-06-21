    Власти Колумбии опровергли самоубийство шоумена Бородина

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    • Фото: top_borodin / instagam.com
    Власти Колумбии опровергли самоубийство шоумена Бородина

    Власти Колумбии опровергли самоубийство шоумена Бородина

    Власти Колумбии опровергли самоубийство шоумена Бородина
  • Фото: top_borodin / instagam.com

    • Российские дипломаты со ссылкой на местные власти сообщили, что смерть музыканта и шоумена Андрея Бородина в Колумбии была естественной.

    Как сообщили в посольстве РФ в Боготе, власти Колумбии не нашли никаких признаков того, что россиянин покончил с собой. Данных о том, что Бородин якобы страдал от депрессии, у дипломатов тоже нет.

    При этом в посольстве заявили, что вообще не знали о том, что шоумен находится в Колумбии, так как он не вставал на консульский учет, передает РИА Новости.

    Сейчас в Колумбии находится мать Бородина, которая заберет его тело на родину.

    Напомним, ранее сообщалось, что Евгения Наумова, который был участником различных телешоу и выступал с концертами, нашли мертвым в запертом номере в отеле Медельина. Шоумен умер еще в мае, однако о его смерти стало известно только сейчас.

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