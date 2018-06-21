Минтруд объяснил суть законопроекта о прожиточном минимуме пенсионеров

Законопроект, предложенный Минтруда, предусматривает не введение единого прожиточного минимума пенсионеров в РФ, а установку единого подхода к его расчету, сообщили в ведомстве.
В Министерстве труда и социальной защиты подтвердили информацию о подготовке поправок в закон «О прожиточном минимуме в Российской Федерации», однако уточнили, что он не устанавливает единый прожиточный минимум пенсионеров, а вводит единую систему расчета прожиточного минимума во всех регионах РФ. Сообщение об этом опубликовала сегодня пресс-служба ведомства.
Пресс-служба Минтруда РФ: «Информация, опубликованная в ряде СМИ о том, что будет установлен единый прожиточный минимум пенсионера на территории Российской Федерации, не соответствует действительности. Минтруд России предлагает установить не единый прожиточный минимум пенсионера, а единый подход к определению величины прожиточного минимума пенсионера в субъектах Российской Федерации. В настоящее время готовятся соответствующие изменения в статью 4 Федерального закона „О прожиточном минимуме в Российской Федерации“».
Единый подход, который предполагает установку прожиточного минимума на финансовый год на уровне второго квартала предыдущего года, должен исключить возможные завышения и занижения прожиточного минимума, считают в ведомстве. В министерстве также сообщили, что изменение правил расчета не приведет к снижению доходов пенсионеров: по закону «О государственной социальной помощи» сумма пенсий и социальных доплат в текущем году не может быть ниже суммы материального обеспечения в прошлом году.
Пресс-служба Минтруда РФ: «Информация, опубликованная в ряде СМИ о том, что будет установлен единый прожиточный минимум пенсионера на территории Российской Федерации, не соответствует действительности. Минтруд России предлагает установить не единый прожиточный минимум пенсионера, а единый подход к определению величины прожиточного минимума пенсионера в субъектах Российской Федерации. В настоящее время готовятся соответствующие изменения в статью 4 Федерального закона „О прожиточном минимуме в Российской Федерации“».
Единый подход, который предполагает установку прожиточного минимума на финансовый год на уровне второго квартала предыдущего года, должен исключить возможные завышения и занижения прожиточного минимума, считают в ведомстве. В министерстве также сообщили, что изменение правил расчета не приведет к снижению доходов пенсионеров: по закону «О государственной социальной помощи» сумма пенсий и социальных доплат в текущем году не может быть ниже суммы материального обеспечения в прошлом году.
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