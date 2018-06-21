«Застукал с другим»: названа причина развода Шнура с Матильдой

Источник из близкого окружения лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова и его жены Матильды рассказал, что причиной развода звездной пары на самом деле стало поведение супруги Шнура.
Как рассказал «Комсомольской правде» один из знакомых Шнура, пожелавший остаться неизвестным, поводом для разрыва звездного брака на самом деле стали не измены лидера группы «Ленинград», а фривольное поведение его жены Матильды: она стало часто пропадать из дома, проводить время на вечеринках, при этом злоупотреблять алкоголем и «устраивать сцены».
По словам собеседника издания, однажды «доброжелатели» рассказали Шнуру, что Матильда проводит время с другим мужчиной — их общим знакомым. «Решил проверить, приехал в указанное место, кажется, в отель. Ну и застал», — рассказал источник.
После этого лидер «Ленинграда» решил расстаться с супругой и предложил развод. Однако, как утверждает знакомый Шнурова, сейчас оба жалеют о ссоре, но вида не подают.
По словам собеседника издания, однажды «доброжелатели» рассказали Шнуру, что Матильда проводит время с другим мужчиной — их общим знакомым. «Решил проверить, приехал в указанное место, кажется, в отель. Ну и застал», — рассказал источник.
После этого лидер «Ленинграда» решил расстаться с супругой и предложил развод. Однако, как утверждает знакомый Шнурова, сейчас оба жалеют о ссоре, но вида не подают.
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