Летний сад превратился в «Цветочную ассамблею»

В самом знаменитом саду Петербурга впервые проводят фестиваль, посвященный ландшафтному дизайну и цветам.

Летний сад стал еще краше. Сегодня там открылся фестиваль «Императорские сады», но называться он будет «Цветочной ассамблеей». Это отсылает посетителей к петровским временам, когда праздники проводили в парках в окружении большого количества растений.



На каждой аллее представлены самые разнообразные произведения искусства. Но главным условием конкурса было наличие цветов в композициях.



Летний сад впервые принимает этот фестиваль, поэтому перед флористами стояла очень сложная задача — не навредить своими творениями эстетике самого главного паркового ансамбля города. Поэтому два панно, похожие на цветочные ковры, посвящены античной мифологии — аналог мозаики из храма Аполлона и Артемиды. А цветы в воде, например, дополняют композиции фонтанов.



Гостей ожидает и сюрприз. У Малой оранжереи Летнего сада выставлены картины из овощей. Портреты из картошки, огурцов, кабачков, лука и различных пряностей выполнены в стиле итальянского художника Джузеппе Арчимбольдо. По словам организаторов, с ними можно будет не только сфотографироваться, но даже съесть их. Конечно, ближе к закрытию фестиваля.