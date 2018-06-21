    Летний сад превратился в «Цветочную ассамблею». Летний сад, Санкт-Петербург, выставки и музеи, фестивали и конкурсы, цветы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЛетний сад превратился в «Цветочную ассамблею»

    Летний сад превратился в «Цветочную ассамблею»

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    Летний сад превратился в «Цветочную ассамблею»

    Летний сад превратился в «Цветочную ассамблею»

    Летний сад превратился в «Цветочную ассамблею»

      В самом знаменитом саду Петербурга впервые проводят фестиваль, посвященный ландшафтному дизайну и цветам.

      Летний сад стал еще краше. Сегодня там открылся фестиваль «Императорские сады», но называться он будет «Цветочной ассамблеей». Это отсылает посетителей к петровским временам, когда праздники проводили в парках в окружении большого количества растений.

      На каждой аллее представлены самые разнообразные произведения искусства. Но главным условием конкурса было наличие цветов в композициях.

      Летний сад впервые принимает этот фестиваль, поэтому перед флористами стояла очень сложная задача — не навредить своими творениями эстетике самого главного паркового ансамбля города. Поэтому два панно, похожие на цветочные ковры, посвящены античной мифологии — аналог мозаики из храма Аполлона и Артемиды. А цветы в воде, например, дополняют композиции фонтанов.

      Гостей ожидает и сюрприз. У Малой оранжереи Летнего сада выставлены картины из овощей. Портреты из картошки, огурцов, кабачков, лука и различных пряностей выполнены в стиле итальянского художника Джузеппе Арчимбольдо. По словам организаторов, с ними можно будет не только сфотографироваться, но даже съесть их. Конечно, ближе к закрытию фестиваля.

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