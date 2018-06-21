Матчи чемпионата мира посетили свыше миллиона болельщиков

Число болельщиков, посетивших матчи чемпионата мира по футболу в России, превысило один миллион.
Миллионный зритель посетил встречу сборных Дании и Австралии, которая проходила в Самаре и закончилась со счетом 1:1. Всего понаблюдать за этим матчем на стадионе собрались 40 727 человек.
Таким образом, 21 матч чемпионата мира посетили свыше 1,011 тысяч человек. То есть на каждую игру в среднем приходили почти 50 тысяч зрителей. Еще свыше 2,5 миллионов болельщиков посетили фан-зоны за первую неделю турнира, сообщили в пресс-службе ФИФА.
Напомним, первый в истории чемпионат мира по футболу в России будет продолжаться до 15 июля. Матчи будут проходить на 12 стадионах в 11 городах.
Отметим, что накануне определились первые участники плей-офф чемпионата мира. Досрочно в 1/8 финала смогли выйти сборные России и Уругвая. А вот Египет, Саудовская Аравия и Марокко турнир точно покидают.
Таким образом, 21 матч чемпионата мира посетили свыше 1,011 тысяч человек. То есть на каждую игру в среднем приходили почти 50 тысяч зрителей. Еще свыше 2,5 миллионов болельщиков посетили фан-зоны за первую неделю турнира, сообщили в пресс-службе ФИФА.
Напомним, первый в истории чемпионат мира по футболу в России будет продолжаться до 15 июля. Матчи будут проходить на 12 стадионах в 11 городах.
Отметим, что накануне определились первые участники плей-офф чемпионата мира. Досрочно в 1/8 финала смогли выйти сборные России и Уругвая. А вот Египет, Саудовская Аравия и Марокко турнир точно покидают.
Чемпионат мира по футболу — 2018НТВ ОБЪЯСНЯЕТ
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