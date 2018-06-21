    Матчи чемпионата мира посетили свыше миллиона болельщиков

    комментировать
    • Фото: РИА Новости © 2018, Виталий Тимкив
    Матчи чемпионата мира посетили свыше миллиона болельщиков

    Матчи чемпионата мира посетили свыше миллиона болельщиков

    Матчи чемпионата мира посетили свыше миллиона болельщиков
  • Фото: РИА Новости © 2018, Виталий Тимкив

    • Число болельщиков, посетивших матчи чемпионата мира по футболу в России, превысило один миллион.

    Миллионный зритель посетил встречу сборных Дании и Австралии, которая проходила в Самаре и закончилась со счетом 1:1. Всего понаблюдать за этим матчем на стадионе собрались 40 727 человек.

    Таким образом, 21 матч чемпионата мира посетили свыше 1,011 тысяч человек. То есть на каждую игру в среднем приходили почти 50 тысяч зрителей. Еще свыше 2,5 миллионов болельщиков посетили фан-зоны за первую неделю турнира, сообщили в пресс-службе ФИФА.

    Напомним, первый в истории чемпионат мира по футболу в России будет продолжаться до 15 июля. Матчи будут проходить на 12 стадионах в 11 городах.

    Отметим, что накануне определились первые участники плей-офф чемпионата мира. Досрочно в 1/8 финала смогли выйти сборные России и Уругвая. А вот Египет, Саудовская Аравия и Марокко турнир точно покидают.

    Чемпионат мира по футболу — 2018НТВ ОБЪЯСНЯЕТ

    Новости по теме

    Чемпионат мира по футболу — 2018

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru