Команда шведского брига начала подготовку к «Алым парусам» в Петербурге

На знаменитый питерский праздник выпускников прибыл бриг «Три короны». Уже девятый год он участвует в театрализованном представлении в акватории Невы.

На палубе «Трех корон», конечно, рады гостям, но тренировки прежде всего. Тем более сегодня первый день, когда нет сильного ветра и можно расправить паруса.



Капитан шведской команды брига за час, что журналисты были на палубе, несколько раз собирал экипаж — обсудить действия каждого и направить их в нужное русло. Когда смотришь снизу вверх на эту громадную конструкцию, понимаешь, какое напряжение царит под романтичными алыми парусами.



Капитан корабля «Три короны» уже в девятый раз зайдет в Неву. Казалось бы, для него это дело должно стать обыденным. «Но нет», — говорит он. К этому невозможно привыкнуть — маневрировать по реке на судне, построенном для путешествий по морю. Тем более, у него за спиной экипаж, для большей части которого этот путь дебютный.



Аллан Палмер, капитан команды: «Когда дуют такие сильные ветра, от удовольствия мало что остается. Но, конечно, это большой праздник и для нас самих. Правда, во время празднования нет времени любоваться фейерверками. Мы очень сконцентрированы, каждую секунду, все члены экипажа. Мы наслаждаемся примерно как футболисты на поле во время игры, но нам нужно забить гол».



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