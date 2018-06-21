    Марафонец Евгений Никитин поставил рекорд при заплыве из Петербурга в Кронштадт. Кронштадт, Санкт-Петербург, Финский залив, плавание, рекорды, спорт. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМарафонец Евгений Никитин поставил рекорд при заплыве из Петербурга в Кронштадт

    Марафонец Евгений Никитин поставил рекорд при заплыве из Петербурга в Кронштадт

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    Марафонец Евгений Никитин поставил рекорд при заплыве из Петербурга в Кронштадт

    Марафонец Евгений Никитин поставил рекорд при заплыве из Петербурга в Кронштадт

    Марафонец Евгений Никитин поставил рекорд при заплыве из Петербурга в Кронштадт

      Заплыв стал тренировкой перед масштабной гонкой Enduroman, которая пройдет в Париже и Лондоне.

      Сегодня в Петербурге заметили необычное судно — катер с акульей пастью на борту. Это марафонец Евгений Никитин и его команда провели тренировку.

      Известный спортсмен совершил экстремальный заплыв, добравшись из Петербурга в Кронштадт. 25 километров по Финскому заливу Евгений Никитин преодолел за 6 часов 58 мин и 44 секунды. Это абсолютный рекорд для данной трассы.

      Таким образом Никитин готовится к сложнейшей в мире гонке — ультрамарафону Enduroman, трасса которого проходит от Мраморной арки в Лондоне до Триумфальной в Париже. Один из этапов участникам предстоит преодолеть по воде через пролив Ла-Манш.

      По словам пловца, Финский залив — идеальное место для тренировки. Ведь условия там максимально похожи. И даже температура воды совпадает — всего 16 градусов. Но близкие марафонца могли не волноваться. Перед стартом марафонец поел, а в пути его подкармливали питательными напитками.

      Заплыв — это лишь часть гонки. Ее протяженность составляет 476 километров, 140 из которых Евгению Никитину предстоит преодолеть бегом и еще 300 — на велосипеде. Старт назначен на 14 июля.

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