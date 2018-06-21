Петербургские археологи обнаружили уникальную мумию на раскопках в Туве

Сегодня сотрудники Института материальной культуры РАН сделали сенсационное открытие.

На раскопках в Туве, в зоне затопления Саяно-Шушенской ГЭС, им удалось обнаружить мумию, которой больше двух тысяч лет. По прекрасному состоянию находки уже можно предположить, что ученых ждут интереснейшие исследования.



Как сообщает корреспондент НТВ Юлия Олещенко, впервые за всю более чем полувековую историю Тувинской экспедиции, а два десятилетия ее считали крупнейшей в мире, никто из ее участников не находил захоронение I века до нашей эры в такой хорошей сохранности.



Марина Килуновская, руководитель Тувинской археологической экспедиции Института истории материальной культуры РАН: «Впервые при исследование памятников в Туве мы нашли мумию. Сохранились остатки одежды, текстиль. Это очень интересное открытие. Ведь мы сможем реконструировать одежду».



Когда из-под крышки каменного ящика показались останки, никто из присутствующих не смог сдержать эмоций. Реставратора из лагеря, который находится в нескольких километрах отсюда, вызывали по рации, как неотложку.



Варвара Бусова, реставратор: «В могиле найдены кедровые орешки. В районе ног и пояса сохранились фрагменты сапог, текстиля. Вероятно, она была одета в юбку».



Могильник Терезин находится в так называемой зоне затопления Саяно-Шушенской ГЭС, но, по словам археологов, вода подступит сюда не раньше начала августа. Так что археологические раскопки института материальной культуры продолжаются.