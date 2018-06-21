Сейм Латвии запретил студентам частных вузов учиться на русском языке

Сейм Латвии принял закон о запрете преподавания на русском языке в негосударственных вузах и колледжах.
Поправки к закону о высшем образовании в Латвии, которые предусматривают запрет на преподавание в вузах и колледжах на русском языке, были приняты сеймом в четверг, передает РИА Новости. По данным агентства, в прошлом году примерно треть студентов частных вузов проходили обучение на русском языке.
В случае подписания президентом документ должен вступить в силу 1 января 2019 года. После этой даты прием студентов на образовательные программы на русском языке в частные вузы будет запрещен. Законопроект был подготовлен министерством образования и науки Латвии.
Министерство образования и науки Латвии: «Так как государство регулирует критерии реализации программ обучения и критерии их аккредитации, оно вправе также устанавливать, на каком языке реализуются эти программы».
Законопроект оставляет студентам возможность учиться на одном из языков ЕС, если обучение проходит по программам обмена. Если же иностранный студент находится по обмену в Латвии более полугода, он будет обязан учить и латышский.
Напомним, в Латвии только один государственный язык — латышский, — несмотря на то, что около 40% населения называют своим родным языком русский. В этом году в Латвии был также принят закон о переводе обучения на латышский язык во всех школах. Русскоязычные жители страны сочли это решение дискриминационным и заявили, что будут добиваться его отмены.
В случае подписания президентом документ должен вступить в силу 1 января 2019 года. После этой даты прием студентов на образовательные программы на русском языке в частные вузы будет запрещен. Законопроект был подготовлен министерством образования и науки Латвии.
Министерство образования и науки Латвии: «Так как государство регулирует критерии реализации программ обучения и критерии их аккредитации, оно вправе также устанавливать, на каком языке реализуются эти программы».
Законопроект оставляет студентам возможность учиться на одном из языков ЕС, если обучение проходит по программам обмена. Если же иностранный студент находится по обмену в Латвии более полугода, он будет обязан учить и латышский.
Напомним, в Латвии только один государственный язык — латышский, — несмотря на то, что около 40% населения называют своим родным языком русский. В этом году в Латвии был также принят закон о переводе обучения на латышский язык во всех школах. Русскоязычные жители страны сочли это решение дискриминационным и заявили, что будут добиваться его отмены.
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