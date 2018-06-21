В Калифорнии умерла говорящая горилла Коко

Знаменитая горилла Коко, обладающая человеческим IQ и умевшая разговаривать на языке жестов, умерла в возрасте 46 лет.
Говорящая горилла Коко скончалась в Калифорнии на 47-м году жизни. О смерти знаменитой обезьяны сообщили в организации Gorilla Foundation.
Из сообщения Gorilla Foundation: «Коко затронула жизни миллионов в качестве посла всех горилл и символа общения и эмпатии между видами. Ее очень любили и по ней будут сильно скучать».
Горилла Коко родилась 4 июля 1971 года в зоопарке Сан-Франциско, языку жестов ее научила американский зоопсихолог Франсин Пэттерсон. В разговоре с человеком Коко использовала около 2 тысяч «слов». IQ гориллы был равен 95 — это стандартное значение для обычного человека.
За свою жизнь Коко снялась в нескольких документальных фильмах, дважды появлялась на обложке журнала National Geographic. Причем первое фотография, которая была опубликована в 1978 году — является селфи гориллы: она сфотографировала сама себя через зеркало. На втором знаменитом фото горилла обнимает котенка.
Из сообщения Gorilla Foundation: «Коко затронула жизни миллионов в качестве посла всех горилл и символа общения и эмпатии между видами. Ее очень любили и по ней будут сильно скучать».
Горилла Коко родилась 4 июля 1971 года в зоопарке Сан-Франциско, языку жестов ее научила американский зоопсихолог Франсин Пэттерсон. В разговоре с человеком Коко использовала около 2 тысяч «слов». IQ гориллы был равен 95 — это стандартное значение для обычного человека.
За свою жизнь Коко снялась в нескольких документальных фильмах, дважды появлялась на обложке журнала National Geographic. Причем первое фотография, которая была опубликована в 1978 году — является селфи гориллы: она сфотографировала сама себя через зеркало. На втором знаменитом фото горилла обнимает котенка.
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