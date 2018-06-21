В канун Дня памяти и скорби в России проходят богослужения

Сегодня в России и десятках других стран стартует акция «Свеча памяти», приуроченная ко Дню памяти и скорби, который отмечается 22 июня — в день, когда началась Великая Отечественная война.
В Москве в Богоявленском кафедральном соборе состоялось поминальное богослужение. Там зажгли десятки свечей — каждому народу СССР и каждому городу-герою, а потом так называемую главную свечу, от которой вечером загорятся еще 1418 свечей — именно столько дней длилась война. Свечи установят на Крымской набережной.
А в московском парке «Зарядье» прошла благотворительная акция «Красная гвоздика». По всей стране ее проводит фонд «Память поколений». Волонтеры в обмен на любое пожертвование вручают прохожим значки в виде цветка.
Все средства пойдут ветеранам на покупку дорогих лекарств, медицинского оборудования или оказание какой-либо другой помощи. Помочь можно и онлайн на сайте фонда. Сбор денег продлится до завтрашнего дня.
А в московском парке «Зарядье» прошла благотворительная акция «Красная гвоздика». По всей стране ее проводит фонд «Память поколений». Волонтеры в обмен на любое пожертвование вручают прохожим значки в виде цветка.
Все средства пойдут ветеранам на покупку дорогих лекарств, медицинского оборудования или оказание какой-либо другой помощи. Помочь можно и онлайн на сайте фонда. Сбор денег продлится до завтрашнего дня.
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