    Лавров скептически отнесся к выводам комиссии по Восточной Гуте. Лавров, Москва, ООН, Сирия, дипломатия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЛавров скептически отнесся к выводам комиссии по Восточной Гуте

    Лавров скептически отнесся к выводам комиссии по Восточной Гуте

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    Лавров скептически отнесся к выводам комиссии по Восточной Гуте

    Лавров скептически отнесся к выводам комиссии по Восточной Гуте

      Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым пожелал успеха возможным переговорам Владимира Путина и Дональда Трампа. Информация о том, что такая встреча может состояться уже этим летом, встревожила Великобританию.

      Лавров и Гутерреш обсудили целый ряд актуальных международных вопросов, начиная от ситуации на Корейском полуострове и кризиса в иранской ядерной сделке и заканчивая решением Вашингтона покинуть Совет ООН по правам человека. Российский министр выразил надежду, что решение США выйти из СПЧ неокончательное.

      Также дипломаты обсуждали Сирию. Лавров заявил, что скептически относится к выводам международной комиссии, которая обвинила сирийскую армию в совершении военных преступлений в ходе операции в Восточной Гуте.

      Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ: «Комиссия не выезжает на место, комиссия, как я слышал сегодня в новостях, оперирует данными, полученными из соцсетей, видео, которые снимают свидетели, она якобы опросила 140 человек. Мы очень скептически относимся к дистанционным методам такого рода работы».

      Гутерреш в свою очередь заявил, что ООН и Россия вместе работают над реализацией договоренностей, достигнутых на Конгрессе по Сирии в Сочи. Он выразил надежду, что сирийская конституционная комиссия будет сформирована в ближайшее время.

      После встречи с министром Гутерреш отправился на заседание дискуссионного клуба «Валдай». Отвечая на вопросы участников встречи, дипломат заявил, что готов способствовать налаживанию отношений между Россией и США. По его словам, необходимо, чтобы две державы вместе решали проблемы современного мира.

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