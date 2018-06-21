    В США задержали предполагаемого убийцу рэпера XXXTentacion

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    • Фото: Deerfield Beach Sheriff's Office
    В США задержали предполагаемого убийцу рэпера XXXTentacion

    В США задержали предполагаемого убийцу рэпера XXXTentacion

    В США задержали предполагаемого убийцу рэпера XXXTentacion
  • Фото: Deerfield Beach Sheriff's Office

    • Полиция в США задержала молодого мужчину, подозреваемого в убийстве Джасея Дуэйна Онфроя.

    Полиция в США задержала мужчину, который может быть причастен к убийству 20 летнего рэпера Джасея Дуэйна Онфроя, известного как XXXTentacion. Как сообщает BBC, задержанного зовут Дедрик Д. Уильямс. Ему уже предъявлено обвинение в убийстве.

    смотретьПоявилось видео с места расстрела рэпера XXXTentacion
    Появилось видео с места расстрела рэпера XXXTentacion
    Онфрой был застрелен 19 июня в Майами. Рэперу было 20 лет. Момент его гибели попал на запись камер видеонаблюдения. Известно, что преступников было двое, они напали на музыканта, когда тот был в своей машине. Один из преступников выстрелил в Онфроя, после чего злоумышленники украли сумку музыканта.

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