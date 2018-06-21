В Воронежской области перезахоронили погибших в годы ВОВ красноармейцев

В канун Дня памяти и скорби в Воронежской области перезахоронили 165 советских солдат. Известно, что во время войны из боев за город не вернулись тысячи красноармейцев. Тогда на фронте похоронить людей как следует не представлялось возможным. Сегодня поисками пропавших занимаются сотни волонтеров, чтобы попытаться установить личности и отдать солдатам последние воинские почести.

Покореженная красная звезда и металлическая капсула с запиской — это то немногое, что осталось от молодого красноармейца. Немногое, но такое ценное. В медальоне указаны фамилия, имя, отчество, год рождения, домашний адрес. Написано, каким военкоматом призывался. Попсуй Павел, пехотинец, родом из Луганской области, погиб в небольшой деревне под Воронежем.



Как выяснил корреспондент Александр Терёхин, для поисковика Леонида Пащева это уже 350-я запись в его личной книге памяти. Он говорит, что таких находок — одна на несколько тысяч. Из суеверий солдаты оставляли перед боями любые именные вещи, хотя даже нацарапанная на ложке фамилия могла бы восстановить личность пропавшего без вести бойца, что уж говорить о записке.



Ожесточенные бои за Воронеж продолжались 216 дней. Дольше оборонялись только Севастополь и Ленинград. Поражение на этом фронте открывало бы врагу выход в московский тыл и Сталинград. Поэтому стояли во всех смыслах до последнего. Почти 400 тысяч бойцов со всей страны так и не вернулись с полей Черноземья.



Полина Таранова — одна из немногих доживших до сегодняшнего дня свидетелей тех страшных боев. Медсестрой она вытащила из сражений более 500 солдат. Об обстановке на фронте ветеран до сих пор рассказывает немного. Говорит, что даже вспоминать страшно. Даром, что 76 лет позади.



Сами поисковики признаются, что Воронежская область для них непаханое поле. Даже копать глубоко не надо. Во время войны тела погибших просто присыпали землей. Не до церемоний было. Пропавших без вести бойцов здесь до сих пор находят тысячами, потому и сил добровольцев порой недостаточно. В этом году поисковикам помогли представители «Газпрома», выделив на вахту сотню молодых сотрудников.



С 2005 года только на братском кладбище перезахоронили 2 тысячи бойцов. Сегодня список воинов пополнился еще на 165 человек. Правда, известно имя только одного из них. При этом, по словам поисковиков, работать предстоит еще не один десяток лет. Но как бы сложно ни было, они обещают, что каждый погибший солдат найдет свое пристанище.