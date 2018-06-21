От барокко до неоклассики: как благоустройство изменило дворы Подмосковья

Города Московской области занимают лидирующие позиции по формированию комфортной городской среды. Об этом сегодня говорили на форуме «Управдом» в Подмосковье. С начала этого года состоялось уже более 80 таких муниципальных семинаров, где представители региональной власти, управляющие компании и жители многоквартирных домов вместе решают вопросы ремонта подъездов и благоустройства дворов.

Где Бронницы, а где сборная Аргентины по футболу. Она тоже здесь в Бронницах! И это неудивительно. Достопримечательности города сегодня осматривают десятки иностранных журналистов и еще больше болельщиков. Им есть где разгуляться. Вокруг озера Бельского создан оазис как для пешеходов, так и для велосипедистов. Чемпионат мира по футболу играет во всем этом благоустройстве опосредованную роль. Местные жители решают, что и как приводить в порядок.



Подмосковье меняется повсеместно. Коломна, Серпухов, Дмитров, Сергиев Посад, Химки, Орехово-Зуево, Балашиха и Реутов, сердцем которого стал Фабричный пруд. Московская область сейчас стала примером для всей России в том, что называется формированием комфортной городской среды.



Лучше всего перемены видны с воздуха. Если раньше пестрые островки тех же детских игровых комплексов терялись в каменных джунглях, оставаясь в тени высоток, то сегодня именно окружающая дома среда стала доминантой.



Во дворе есть свои собственные башни Кремля, а в подъезде уголки итальянской Тосканы или же цветущие маки. Это результаты программы «Мой подъезд». А вдохновляют на смелые эксперименты в том числе виды Крыма. Путевки на полуостров получили обладатели Гран-при творческо-отделочного конкурса. Кто-то отправился на курорт сам, а часть путевок собственники хотят передать воспитанникам детских домов.



От барокко до неоклассики, выбирать было не просто. Победили жители Королёва свой подъезд после ремонта на петербургский манер стали называть парадной. Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Алексея Прокина.