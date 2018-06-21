В Москве из-за жары объявили экстренное предупреждение

Экстренное предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях:

Уважаемые москвичи и гости столицы!

По информации Росгидромет 22 и 23 июня в Москве ожидается сильная жара, с максимальной температурой +30С и выше. pic.twitter.com/lLZ58qN7MV — МЧС МОСКВЫ (@emercom_press) 21 июня 2018 г.

Как отметили в ведомстве, сильная жара ожидается в Москве в пятницу и субботу. В эти дни температура поднимется выше отметки в плюс 30 градусов.В связи с этим жителей и гостей столицы призывают быть осторожными, носить светлую одежду, избегать перегрева и пить больше воды.