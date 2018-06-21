    В Москве из-за жары объявили экстренное предупреждение

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Владимир Сергеев
    В Москве <nobr>из-за</nobr> жары объявили экстренное предупреждение

    В Москве из-за жары объявили экстренное предупреждение

    В Москве <nobr>из-за</nobr> жары объявили экстренное предупреждение
  • Фото: РИА Новости © 2018, Владимир Сергеев

    • МЧС предупредило жителей столицы о 30-градусной жаре.

    Как отметили в ведомстве, сильная жара ожидается в Москве в пятницу и субботу. В эти дни температура поднимется выше отметки в плюс 30 градусов.

    В связи с этим жителей и гостей столицы призывают быть осторожными, носить светлую одежду, избегать перегрева и пить больше воды.


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