Бывшего губернатора Сахалина Хорошавина обвинили в получении еще 20 взяток

Бывшему губернатору Сахалинской области Александру Хорошавину, осужденному на 13 лет колонии за коррупцию, предъявлено обвинение в получении еще 20 взяток.
Бывшему губернатору Сахалинской области Александру Хорошавину предъявлены новые обвинения в получении взяток. Как сообщила в четверг пресс-служба СК РФ, в 2014 году Хорошавин и несколько других должностных лиц региона получили взятки в размере от 2 до 10 млн рублей от 20 человек.
Пресс-служба СК РФ: «По версии следствия, Хорошавин, являясь губернатором Сахалинской области, при участии… должностных лиц, выполнявших под его руководством различные роли членов созданной им организованной группы, получили в 2014 году от 18 лиц взятки в размере от 2 до 10 миллионов рублей с каждого. Кроме этого, следствием установлено, что Хорошавин с использованием своего служебного положения умышленно создал условия к получению взяток еще от 2 лиц в размерах 3 и 10 миллионов рублей соответственно за оказание взяткодателям содействия в подготовке и ведению избирательных кампаний при проведении выборов депутатов городской думы города Южно-Сахалинска пятого созыва в 2014 году».
Сообщается, что материалы уголовного дела уже переданы обвиняемым и их адвокатам. Дела двоих обвиняемых — бывшего гендиректора Южно-Сахалинского аэропорта Андрея Лобкина и бывшего мэра Южно-Сахалинска Анатолия Макарова, выделены в отдельное производство, так как фигуранты скрываются от следствия за границей.
Напомним, в феврале бывший губернатор Сахалина Хорошавин был признан виновным по восьми эпизодам получения взятки. Ему назначено наказание в виде 13 лет колонии строгого режима и штрафа в 500 млн рублей. Ранее суд удовлетворил иск о конфискации имущества семьи Хорошавиных на общую сумму 1,1 млрд рублей, в том числе квартир в Москве, дома на Рублёвском шоссе, дорогих машин и ювелирных изделий.
Пресс-служба СК РФ: «По версии следствия, Хорошавин, являясь губернатором Сахалинской области, при участии… должностных лиц, выполнявших под его руководством различные роли членов созданной им организованной группы, получили в 2014 году от 18 лиц взятки в размере от 2 до 10 миллионов рублей с каждого. Кроме этого, следствием установлено, что Хорошавин с использованием своего служебного положения умышленно создал условия к получению взяток еще от 2 лиц в размерах 3 и 10 миллионов рублей соответственно за оказание взяткодателям содействия в подготовке и ведению избирательных кампаний при проведении выборов депутатов городской думы города Южно-Сахалинска пятого созыва в 2014 году».
Сообщается, что материалы уголовного дела уже переданы обвиняемым и их адвокатам. Дела двоих обвиняемых — бывшего гендиректора Южно-Сахалинского аэропорта Андрея Лобкина и бывшего мэра Южно-Сахалинска Анатолия Макарова, выделены в отдельное производство, так как фигуранты скрываются от следствия за границей.
Напомним, в феврале бывший губернатор Сахалина Хорошавин был признан виновным по восьми эпизодам получения взятки. Ему назначено наказание в виде 13 лет колонии строгого режима и штрафа в 500 млн рублей. Ранее суд удовлетворил иск о конфискации имущества семьи Хорошавиных на общую сумму 1,1 млрд рублей, в том числе квартир в Москве, дома на Рублёвском шоссе, дорогих машин и ювелирных изделий.
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