Путин после разговора с Порошенко провел встречу с членами Совета безопасности РФ

Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ урегулирование на юго-востоке Украины, а также ряд других вопросов, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

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Встреча с членами Совета безопасности РФ состоялась сразу после телефонного разговора президента РФ с президентом Украины Петром Порошенко.



Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Президент России проинформировал участников совещания о состоявшемся ранее в четверг телефонном разговоре с президентом Украины Петром Порошенко. В этом контексте состоялся обмен мнениями о текущем состоянии российско-украинских отношений и процесса урегулирования на юго-востоке Украины».



Также обсуждались текущие вопросы социально-экономического развития России, отметил Песков.



Во ходе телефонной беседы ранее Путин заявил Порошенко о безальтернативности минских соглашений как основы политического урегулирования конфликта на Украине.



Из сообщения пресс-службы Кремля: «С российской стороны подтверждена безальтернативность „Комплекса мер“ 2015 года как основы политического урегулирования внутриукраинского конфликта и отмечена важность повышения эффективности переговорных усилий в рамках минской Контактной группы и „нормандской четверки“».



Телефон состоялся по инициативе украинской стороны.



Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.