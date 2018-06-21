СМИ узнали о похождениях «Врачей без границ» по африканским проституткам

«Врачи без границ» оказались любителями продажной любви. В прессе появилась информация, что сотрудники этой неправительственной организации, оказывающей медицинскую помощь людям, во время работы в странах Африки пользовались услугами местных проституток.
Как передает BBC со ссылкой на несколько источников, в связях со жрицами любви были замечены не медики, а обеспечивающие логистику работники и высокопоставленные чины. По словам бывших сотрудников «Врачей без границ», такое поведение было «широко распространено», а один из высокопоставленных работников в Либерии во время эпидемии лихорадки Эбола предлагал молодым девушкам лекарства за сексуальные услуги.
ВВС отмечает, что достоверность информации о такой оплате проверить не удалось, а сами «Врачи без границ» заявляют, что необходимо больше информации, чтобы расследовать возможный инцидент с предложением лекарств в обмен на интим. Источники корпорации ВВС утверждают, что были даже случаи сексуальных домогательств со стороны сотрудников «Врачей без границ», а после жалоб о случившемся организация не предприняла никаких активных действий.
«Врачи без границ» — международная независимая гуманитарная организация, основанная в 1971 году. В настоящее время движение состоит из 24 национальных и региональных ассоциаций по всему миру. Кодекс поведения строго запрещает сотрудникам пользоваться услугами проституток.
ВВС отмечает, что достоверность информации о такой оплате проверить не удалось, а сами «Врачи без границ» заявляют, что необходимо больше информации, чтобы расследовать возможный инцидент с предложением лекарств в обмен на интим. Источники корпорации ВВС утверждают, что были даже случаи сексуальных домогательств со стороны сотрудников «Врачей без границ», а после жалоб о случившемся организация не предприняла никаких активных действий.
«Врачи без границ» — международная независимая гуманитарная организация, основанная в 1971 году. В настоящее время движение состоит из 24 национальных и региональных ассоциаций по всему миру. Кодекс поведения строго запрещает сотрудникам пользоваться услугами проституток.
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