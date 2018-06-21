Ростовский боксер снял на камеру жестокое избиение инженера из Москвы

В Интернете опубликована видеозапись нападения на столичного инженера, приехавшего в Миллерово (Ростовская область) в командировку.
На записи видно, как местный боксер Даниил Грицай вместе с приятелем оскорбляет и избивает молодого мужчину, который даже не пытается сопротивляться. Кроме того, злоумышленники пытаются заставить инженера бегать по стеклу.
Ранее сообщалось, что профессиональный боксер и преподаватель боевых искусств Даниил Грицай вместе с приятелем напал на авиаинженера, который приехал в Миллерово из Москвы в командировку, из-за того, что тот сделал им замечание. Нетрезвые мужчины шумели, а гость из столицы призвал их успокоиться.
При этом отмечалось, что полицейские, прибывшие на место ЧП, не спешили задерживать дебоширов, заявляя, что «их этот случай не касается». Позднее злоумышленников все же доставили в отдел, но через несколько часов отпустили. Более того, освобожденные дебоширы успели «навестить» пострадавшего в больнице и пригрозить ему расправой.
После избиения житель столицы был госпитализирован с сотрясением и переломами. Мужчина несколько часов провел без сознания в реанимации в состоянии, пограничном с комой. Теперь же пострадавший намерен написать заявление в Следственный комитет.
Ранее сообщалось, что профессиональный боксер и преподаватель боевых искусств Даниил Грицай вместе с приятелем напал на авиаинженера, который приехал в Миллерово из Москвы в командировку, из-за того, что тот сделал им замечание. Нетрезвые мужчины шумели, а гость из столицы призвал их успокоиться.
При этом отмечалось, что полицейские, прибывшие на место ЧП, не спешили задерживать дебоширов, заявляя, что «их этот случай не касается». Позднее злоумышленников все же доставили в отдел, но через несколько часов отпустили. Более того, освобожденные дебоширы успели «навестить» пострадавшего в больнице и пригрозить ему расправой.
После избиения житель столицы был госпитализирован с сотрясением и переломами. Мужчина несколько часов провел без сознания в реанимации в состоянии, пограничном с комой. Теперь же пострадавший намерен написать заявление в Следственный комитет.
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