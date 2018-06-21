На затонувшем у берегов Крыма пароходе найдены картины XIX века

Картины, найденные на затонувшем пароходе у мыса Тарханкут, могут быть работами Ивана Айвазовского.
Более 10 картин были найдены в трюме парохода «Генерал Коцебу», который затонул в XIX веке у мыса Тарханкут на западе Крыма. Некоторые из этих картин могут быть работами Ивана Айвазовского. Об этом «Интерфаксу» в четверг сообщил руководитель экспедиции «Нептун», которая обследует судно, Роман Дунаев.
Роман Дунаев, дайвер: «Картины обнаружены на одном из нижних трюмов. Айвазовский работал на этом корабле. Когда его отправляли в Египет, „Генерал Коцебу“ проходил Суэцкий канал. Эксперты говорят, что если Айвазовский работал на каких-то кораблях, то зачастую часть работ оставлял там. Поэтому мы и думаем, откуда такая богатая коллекция картин на стенах».
Полотна покрыты илом, поэтому вопрос о том, стоит ли их поднимать, должен решить Черноморский центр подводных исследований, добавил руководитель экспедиции.
Пароход «Генерал Коцебу», переданный Русскому обществу пароходства и торговли английскими судостроителями в 1866 году, затонул в 1895 году в результате столкновения с транспортом Черноморского флота «Пендераклия». Судно было найдено около десяти лет назад, но до сих пор его никто детально не обследовал. Картины на нем нашли во время одного из этапов экспедиции «Нептун» в июне этого года.
Роман Дунаев, дайвер: «Картины обнаружены на одном из нижних трюмов. Айвазовский работал на этом корабле. Когда его отправляли в Египет, „Генерал Коцебу“ проходил Суэцкий канал. Эксперты говорят, что если Айвазовский работал на каких-то кораблях, то зачастую часть работ оставлял там. Поэтому мы и думаем, откуда такая богатая коллекция картин на стенах».
Полотна покрыты илом, поэтому вопрос о том, стоит ли их поднимать, должен решить Черноморский центр подводных исследований, добавил руководитель экспедиции.
Пароход «Генерал Коцебу», переданный Русскому обществу пароходства и торговли английскими судостроителями в 1866 году, затонул в 1895 году в результате столкновения с транспортом Черноморского флота «Пендераклия». Судно было найдено около десяти лет назад, но до сих пор его никто детально не обследовал. Картины на нем нашли во время одного из этапов экспедиции «Нептун» в июне этого года.
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