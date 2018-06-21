Картины, баяны и госномера: омский слесарь коллекционирует «сокровища» канализации

Какие сокровища таит городская канализация, пожалуй, лучше всех знает омский слесарь Сергей Страшков. Из своих находок он создал настоящий музей.

Экспонатам музея Страшкова позавидуют многие коллекционеры. Среди канализационных находок — даже аккордеон. Самые необычные экземпляры и их историю попадания в сток изучил корреспондент НТВ Никита Развозжаев.



Он с легкостью мог бы создать свою музыкальную группу. Для этого у слесаря Сергея Страшкова есть все: аккордеон, гитара и даже пионерский барабан. А сколько у него грампластинок! Любой ценитель винила, что называется, умер бы от зависти. И все эти богатства, скромно подмечает рабочий, он собственноручно выловил в канализации. К примеру, девять лет назад, в кромешной темноте, выполняя рутинную работу по ликвидации засора в коллекторе, он отыскал свой первый экспонат.



Сергей Страшков, слесарь цеха эксплуатации канализационных сетей: «Руль от троллейбуса есть. Мы его первым вытащили. Решил оставить, потом другие вещи попадались и так со временем стало интересно, начали все собирать, что попадалось. Меня поддержали ребята с других передач».



Тогда и решил не гнушатся ничем и собрать достаточную для открытия музея коллекцию. Конечно, эта выставка пока больше напоминает захламленный гараж, но есть и свои бриллианты: пожарная каска середины прошлого века. Отмыли, начистили, теперь блестит — чем не исторически экспонат? Или настоящие погоны полковника. Подробнее — в репортаже НТВ.