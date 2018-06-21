    ЧМ-2018: Мун Чжэ Ин посетит матч южнокорейской и мексиканской сборных. Южная Корея, переговоры, спорт, футбол. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЧМ-2018: Мун Чжэ Ин посетит матч южнокорейской и мексиканской сборных

    ЧМ-2018: Мун Чжэ Ин посетит матч южнокорейской и мексиканской сборных

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    ЧМ-2018: Мун Чжэ Ин посетит матч южнокорейской и мексиканской сборных

    <nobr>ЧМ-2018</nobr>: Мун Чжэ Ин посетит матч южнокорейской и мексиканской сборных

      На матче сборных Южной Кореи и Мексики, который состоится в субботу в Ростове-на-Дону, вновь будут присутствовать гости самого высокого ранга.

      Наблюдать за игрой намерен лично президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. Сегодня он прибыл в Россию с визитом. В повестке значатся вопросы не только спортивные, но и политические.

      Южнокорейского лидера примет Владимир Путин, также у него запланированы переговоры с Дмитрием Медведевым. Одними из главных тем станут урегулирование ситуации на Корейском полуострове и итоги саммита КНДР и США, который прошел в Сингапуре.

      На встречах обсудят развитие двусторонних отношений Москвы и Сеула. Также ожидается, что президент Южной Кореи выступит с речью на заседании Госдумы РФ.

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