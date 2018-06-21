ЧМ-2018: Мун Чжэ Ин посетит матч южнокорейской и мексиканской сборных

На матче сборных Южной Кореи и Мексики, который состоится в субботу в Ростове-на-Дону , вновь будут присутствовать гости самого высокого ранга.

Наблюдать за игрой намерен лично президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. Сегодня он прибыл в Россию с визитом. В повестке значатся вопросы не только спортивные, но и политические.



Южнокорейского лидера примет Владимир Путин, также у него запланированы переговоры с Дмитрием Медведевым. Одними из главных тем станут урегулирование ситуации на Корейском полуострове и итоги саммита КНДР и США, который прошел в Сингапуре.



На встречах обсудят развитие двусторонних отношений Москвы и Сеула. Также ожидается, что президент Южной Кореи выступит с речью на заседании Госдумы РФ.