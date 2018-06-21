В России вейпы могут приравнять к обычным сигаретам

Для вейпов и электронных сигарет не будет отдельного закона. Такое решение было приняло на совещании с участием двух
вице-премьеров — Татьяны Голиковой и Дмитрия Козака.
Как сообщает РБК, оборот устройств для альтернативного курения будет регулироваться так же, как обычных сигарет. Их нельзя будет продавать несовершеннолетним, курить во многих общественных местах, а также рекламировать.
При этом рынок вейпов и электронных сигарет пока никак не регламентирован, в том числе нет ограничений на продажу и потребление. За их приравнивание к обычным сигаретам выступает Минздрав. Там убеждены, что электронные аналоги более привлекательны для молодежи и вводят их в пагубную зависимость.
При этом рынок вейпов и электронных сигарет пока никак не регламентирован, в том числе нет ограничений на продажу и потребление. За их приравнивание к обычным сигаретам выступает Минздрав. Там убеждены, что электронные аналоги более привлекательны для молодежи и вводят их в пагубную зависимость.
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