    В России вейпы могут приравнять к обычным сигаретам. законодательство, курение, табак. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ России вейпы могут приравнять к обычным сигаретам

    В России вейпы могут приравнять к обычным сигаретам

    3 комментария

    В России вейпы могут приравнять к обычным сигаретам

    В России вейпы могут приравнять к обычным сигаретам

      Для вейпов и электронных сигарет не будет отдельного закона. Такое решение было приняло на совещании с участием двух вице-премьеров — Татьяны Голиковой и Дмитрия Козака.

      Как сообщает РБК, оборот устройств для альтернативного курения будет регулироваться так же, как обычных сигарет. Их нельзя будет продавать несовершеннолетним, курить во многих общественных местах, а также рекламировать.

      При этом рынок вейпов и электронных сигарет пока никак не регламентирован, в том числе нет ограничений на продажу и потребление. За их приравнивание к обычным сигаретам выступает Минздрав. Там убеждены, что электронные аналоги более привлекательны для молодежи и вводят их в пагубную зависимость.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru