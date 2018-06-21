    На Марсе нашли голубые дюны

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    • Фото: NASA / JPL-Caltech / Univ. Аризона
    На Марсе нашли голубые дюны

    На Марсе нашли голубые дюны

    На Марсе нашли голубые дюны
  • Фото: NASA / JPL-Caltech / Univ. Аризона

    • NASA опубликовало фотографии голубых дюн, обнаруженных на Марсе. Снимки сделаны с помощью автоматической многофункциональной межпланетной станции MRO.

    Снимки сделаны в области кратера Лиот. Именно там исследователи Красной планеты нашли дюны необычного бирюзово-синего цвета.

    Отмечается, что подобные явления часто встречаются на поверхности кратеров, однако обычно имеют серый цвет.

    Возможно, дюны имеют такой яркий цвет благодаря более сложной структуре и особому химическому составу, отмечают специалисты НАСА.

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