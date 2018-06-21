На Марсе нашли голубые дюны

NASA опубликовало фотографии голубых дюн, обнаруженных на Марсе. Снимки сделаны с помощью автоматической многофункциональной межпланетной станции MRO.
Снимки сделаны в области кратера Лиот. Именно там исследователи Красной планеты нашли дюны необычного бирюзово-синего цвета.
Отмечается, что подобные явления часто встречаются на поверхности кратеров, однако обычно имеют серый цвет.
Возможно, дюны имеют такой яркий цвет благодаря более сложной структуре и особому химическому составу, отмечают специалисты НАСА.
Отмечается, что подобные явления часто встречаются на поверхности кратеров, однако обычно имеют серый цвет.
Возможно, дюны имеют такой яркий цвет благодаря более сложной структуре и особому химическому составу, отмечают специалисты НАСА.
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