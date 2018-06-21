    Турция ввела ответные таможенные пошлины для товаров из США

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    Турция ввела ответные таможенные пошлины для товаров из США

    Турция ввела ответные таможенные пошлины для товаров из США

    Турецкое правительство приняло решение ввести дополнительные таможенные пошлины для 22 наименований товаров из США.

    Как заявил в эфире NTV министр экономики республики Нихат Зейбекчи, из-за введенных США импортных пошлин дополнительная нагрузка на Турцию составит около 260 млн долларов.

    Нихат Зейбекчи, министр экономического развития Турции: «Чтобы компенсировать эти потери, мы решили с 21 июня ввести дополнительные таможенные пошлины общим объемом в 300 млн долларов на 22 товара из США».

    смотретьЕврокомиссия утвердила ответные меры на торговые пошлины США
    Еврокомиссия утвердила ответные меры на торговые пошлины США
    Ранее ответные меры на ввозные пошлины, введенные США на сталь и алюминий, одобрили в Евросоюзе. Еврокомиссия утвердила список товаров из США — кроме стали и алюминия в него вошли сельскохозяйственные товары, табак, яхты и моторные лодки, мотоциклы, косметика и игральные карты.

    Ранее пошлины на американские товары повысили в Китае и в Индии.

    смотретьТорговая война Трампа с миром грозит новым расколом в НАТО
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    Напомним, 1 июня США ввели импортные пошлины (25% для стали и 10% для алюминия) для Евросоюза, Канады и Мексики.

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