Турция ввела ответные таможенные пошлины для товаров из США

Турецкое правительство приняло решение ввести дополнительные таможенные пошлины для 22 наименований товаров из США.
Как заявил в эфире NTV министр экономики республики Нихат Зейбекчи, из-за введенных США импортных пошлин дополнительная нагрузка на Турцию составит около 260 млн долларов.
Нихат Зейбекчи, министр экономического развития Турции: «Чтобы компенсировать эти потери, мы решили с 21 июня ввести дополнительные таможенные пошлины общим объемом в 300 млн долларов на 22 товара из США».
Ранее ответные меры на ввозные пошлины, введенные США на сталь и алюминий, одобрили в Евросоюзе. Еврокомиссия утвердила список товаров из США — кроме стали и алюминия в него вошли сельскохозяйственные товары, табак, яхты и моторные лодки, мотоциклы, косметика и игральные карты.
Ранее пошлины на американские товары повысили в Китае и в Индии.
Напомним, 1 июня США ввели импортные пошлины (25% для стали и 10% для алюминия) для Евросоюза, Канады и Мексики.
Нихат Зейбекчи, министр экономического развития Турции: «Чтобы компенсировать эти потери, мы решили с 21 июня ввести дополнительные таможенные пошлины общим объемом в 300 млн долларов на 22 товара из США».
Ранее ответные меры на ввозные пошлины, введенные США на сталь и алюминий, одобрили в Евросоюзе. Еврокомиссия утвердила список товаров из США — кроме стали и алюминия в него вошли сельскохозяйственные товары, табак, яхты и моторные лодки, мотоциклы, косметика и игральные карты.
Ранее пошлины на американские товары повысили в Китае и в Индии.
Напомним, 1 июня США ввели импортные пошлины (25% для стали и 10% для алюминия) для Евросоюза, Канады и Мексики.
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