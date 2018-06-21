Вахтанг Кикабидзе открестился от ненависти к Советскому Союзу

Вахтанг Кикабидзе прояснил свое резонансное высказывание о ненависти к Советскому Союзу.
Актер уточнил, что на самом деле говорил о гербе СССР, а не о стране в целом.
Вахтанг Кикабидзе: «Не к СССР ненависть, вообще слово очень плохое. Мне не нравился герб Советского Союза. Это самое бездарное произведение, которое существует на полотне. При чем тут люди, живущие в СССР».
Также артист ответил критикам, в том числе депутату Госдумы и режиссеру Владимиру Бортко, который напомнил, что «известность Вахтанг Кикабидзе получил в Советском Союзе». В ответ Кикабидзе подчеркнул, что сделал себя сам, передает «Говорит Москва».
Вахтанг Кикабидзе: «Поэтому что, надо упасть в ноги? По поводу того, кем я стал, я не собираюсь никого благодарить. Это я сам себя сделал».
Напомним, ранее Кикабидзе заявил, что ненавидел советский герб, который, по его мнению, был связан с «хреновой жизнью этой огромной страны». При этом артист подчеркивал, что в то время «люди друг друга больше уважали» и «духовность была».
Вахтанг Кикабидзе: «Не к СССР ненависть, вообще слово очень плохое. Мне не нравился герб Советского Союза. Это самое бездарное произведение, которое существует на полотне. При чем тут люди, живущие в СССР».
Также артист ответил критикам, в том числе депутату Госдумы и режиссеру Владимиру Бортко, который напомнил, что «известность Вахтанг Кикабидзе получил в Советском Союзе». В ответ Кикабидзе подчеркнул, что сделал себя сам, передает «Говорит Москва».
Вахтанг Кикабидзе: «Поэтому что, надо упасть в ноги? По поводу того, кем я стал, я не собираюсь никого благодарить. Это я сам себя сделал».
Напомним, ранее Кикабидзе заявил, что ненавидел советский герб, который, по его мнению, был связан с «хреновой жизнью этой огромной страны». При этом артист подчеркивал, что в то время «люди друг друга больше уважали» и «духовность была».
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