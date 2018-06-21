В Екатеринбурге врачи спасли ребенка с экстремально низкой массой тела

Медики областной детской клинической больницы Екатеринбурга спасли девочку, которая родилась на 24-й неделе беременности.

Екатеринбургские медики называют спасение девочки, которая при рождении весила всего 370 граммов, уникальным событием. Маленькую пациентку выхаживали четыре месяца.



Ради такого случая в одну команду объединились все специалисты неонатальной службы областной детской больницы — реаниматологи, неонатологи, специалисты лучевой и функциональной диагностики, клинические фармакологи, офтальмологи, медицинские сестры отделений анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии новорожденных.



Андрей Цветков, министр здравоохранения Свердловской области: «Выхаживание каждого ребенка с весом менее 500 граммов — уникальное событие, а выписка из стационара ребенка с массой тела менее 400 граммов может претендовать на мировую новость».



Сейчас девочка уже находится дома со своими родителями. Малышка весит 2085 граммов, самостоятельно питается из бутылочки и активно набирает вес.