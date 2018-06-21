СМИ: Ким Чен Ын пообещал Трампу уничтожить еще один ракетный полигон в КНДР

Лидер КНДР не переговорах с американским президентом дал обещание уничтожить полигон по испытанию ракетных двигателей Сохэ.
Лидер КНДР Ким Чен Ын на встрече с президентом США Дональдом Трампом обещал ему уничтожить полигон по испытанию ракетных двигателей Сохэ, который также называют космодромом. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.
Отмечается, что о намерении Кима закрыть один из полигонов Трамп сообщил сразу после переговоров, которые прошли 12 июня, но о каком полигоне идет речь, не сообщалось.
Сроки закрытия Сохэ пока неизвестны. Отмечается также, что в документе, подписанном Трампом и Кимом по итогам саммита, пункта об уничтожении полигона нет.
Ракетный полигон Сохэ находится на западе КНДР. Он предназначен для испытаний ракетных двигателей. В 2016 году с него был осуществлен запуск ракеты-носителя со спутником «Кванмёсон-4». Эксперты считают, что закрытие Сохэ окажет серьезное влияние на ядерную программу КНДР, несмотря на то, что у страны останется еще несколько подобных полигонов.
Напомним, в мае КНДР ликвидировала свой крупнейший ядерный полигон Пхунгери. Власти КНДР объявили, что взрыв полигона должен продемонстрировать намерение страны избавиться от ядерного оружия. Однако, по некоторым данным, закрытие полигона — вынужденная мера, на которую пошел Ким Чен Ын. Якобы после последних испытаний, которые стали самыми мощными за 12 лет, на полигоне произошло обрушение горной породы, при котором погибли не менее 200 человек. Северная Корея эту версию отвергает.
Отмечается, что о намерении Кима закрыть один из полигонов Трамп сообщил сразу после переговоров, которые прошли 12 июня, но о каком полигоне идет речь, не сообщалось.
Сроки закрытия Сохэ пока неизвестны. Отмечается также, что в документе, подписанном Трампом и Кимом по итогам саммита, пункта об уничтожении полигона нет.
Ракетный полигон Сохэ находится на западе КНДР. Он предназначен для испытаний ракетных двигателей. В 2016 году с него был осуществлен запуск ракеты-носителя со спутником «Кванмёсон-4». Эксперты считают, что закрытие Сохэ окажет серьезное влияние на ядерную программу КНДР, несмотря на то, что у страны останется еще несколько подобных полигонов.
Напомним, в мае КНДР ликвидировала свой крупнейший ядерный полигон Пхунгери. Власти КНДР объявили, что взрыв полигона должен продемонстрировать намерение страны избавиться от ядерного оружия. Однако, по некоторым данным, закрытие полигона — вынужденная мера, на которую пошел Ким Чен Ын. Якобы после последних испытаний, которые стали самыми мощными за 12 лет, на полигоне произошло обрушение горной породы, при котором погибли не менее 200 человек. Северная Корея эту версию отвергает.
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