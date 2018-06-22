Заоблачное хамство: что ждет российских авиадебоширов

Бузотерам на год закроют небо. Вступившие в силу поправки в Воздушный кодекс наконец разрешили авиакомпаниям вносить авиадебоширов в так называемые черные списки.
Мера суровая, но необходимая, говорят эксперты. Авиахулиганов уже и так наказывают рублем, а особо буйных и лишением свободы до пяти лет. Но агрессивные пассажиры продолжают угрожать и хамить. При этом в разряд хулиганов попадают не только простые смертные, но даже звезды первой величины.
Как говорят эксперты, черные списки авиахулиганов — это давно назревшая необходимость. Потребовать у пассажира справку от психиатра или нарколога авиаперевозчики не могут. В итоге, каждый раз покупая билет на самолет, мы по сути приобретаем кота в мешке, гадая, кто в итоге окажется в соседнем с нами кресле.
А ведь нервный срыв агрессивного пассажира или пьяный дебош на борту грозит не только потрепанными нервами, но и реальной авиакатастрофой. Подрезать авиадебоширам крылья и призваны поправки в Воздушный кодекс. Но поможет ли это искоренить авиахулиганство?
Эффективность черных списков покажет только время. Не исключено, что эти правки в Воздушном кодексе не последние. Впрочем, по словам опытных летчиков, дебоши не прекратятся до тех пор, пока пассажиры не усвоят главное правило — самолет не место для конфликтов.
Как знаменитых авиахулиганов спускают на землю? Кто зарекся пить перед полетом? И кому из россиян на ближайший год все же придется забыть о небе? Ответы на эти и другие вопросы — в программе «ЧП. Расследование».
Как говорят эксперты, черные списки авиахулиганов — это давно назревшая необходимость. Потребовать у пассажира справку от психиатра или нарколога авиаперевозчики не могут. В итоге, каждый раз покупая билет на самолет, мы по сути приобретаем кота в мешке, гадая, кто в итоге окажется в соседнем с нами кресле.
А ведь нервный срыв агрессивного пассажира или пьяный дебош на борту грозит не только потрепанными нервами, но и реальной авиакатастрофой. Подрезать авиадебоширам крылья и призваны поправки в Воздушный кодекс. Но поможет ли это искоренить авиахулиганство?
Эффективность черных списков покажет только время. Не исключено, что эти правки в Воздушном кодексе не последние. Впрочем, по словам опытных летчиков, дебоши не прекратятся до тех пор, пока пассажиры не усвоят главное правило — самолет не место для конфликтов.
Как знаменитых авиахулиганов спускают на землю? Кто зарекся пить перед полетом? И кому из россиян на ближайший год все же придется забыть о небе? Ответы на эти и другие вопросы — в программе «ЧП. Расследование».
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