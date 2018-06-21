Минтруд предложил установить единый прожиточный минимум пенсионеров в РФ

Минтруд РФ разрабатывает законопроект, который должен установить единый прожиточный минимум пенсионеров во всей стране.
Министерство труда и социальной защиты РФ предложил внести поправки в закон «О прожиточном минимуме в Российской Федерации», которые устанавливают единый прожиточный минимум для пенсионеров по всей стране. Уведомление о разработке законопроекта размещено на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
В ведомстве отмечают, что сейчас во многих российских регионах прожиточный минимум необоснованно занижен или завышен.
Из сообщения Минтруда РФ: «Анализ практики установления величины прожиточного минимума пенсионера в целях установления социальной доплаты к пенсии в субъектах Российской Федерации показал, что в ряде регионов данная величина необоснованно занижена или завышена. В 14 субъектах Российской Федерации установленная на 2017 год величина прожиточного минимума пенсионера меньше фактической среднегодовой величины за 2017 год, в 71 субъекте — больше».
В ведомстве отмечают, что единый уровень прожиточного минимума позволит обеспечить необходимую материальную поддержку малоимущим пенсионерам. Минтруд предлагает устанавливать размер прожиточного минимума на финансовый год на основе фактической величины прожиточного минимума пенсионеров за второй квартал предыдущего года.
Сейчас инициатива находится на стадии общественных обсуждений. Планируемый срок вступления поправок в силу — октябрь 2018 года.
В ведомстве отмечают, что сейчас во многих российских регионах прожиточный минимум необоснованно занижен или завышен.
Из сообщения Минтруда РФ: «Анализ практики установления величины прожиточного минимума пенсионера в целях установления социальной доплаты к пенсии в субъектах Российской Федерации показал, что в ряде регионов данная величина необоснованно занижена или завышена. В 14 субъектах Российской Федерации установленная на 2017 год величина прожиточного минимума пенсионера меньше фактической среднегодовой величины за 2017 год, в 71 субъекте — больше».
В ведомстве отмечают, что единый уровень прожиточного минимума позволит обеспечить необходимую материальную поддержку малоимущим пенсионерам. Минтруд предлагает устанавливать размер прожиточного минимума на финансовый год на основе фактической величины прожиточного минимума пенсионеров за второй квартал предыдущего года.
Сейчас инициатива находится на стадии общественных обсуждений. Планируемый срок вступления поправок в силу — октябрь 2018 года.
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