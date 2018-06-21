Овечкин поседел, переживая за российских футболистов

Александр Овечкин признался, что
из-за российских футболистов у него прибавилось седых волос.
Обладатель Кубка Стэнли рассказал, что внимательно следит за чемпионатом мира и игрой сборной России.
Александр Овечкин: «Сейчас идет чемпионат мира по футболу. Обязательно буду переживать за наших ребят. И так переживаем здесь, больше седых волос появилось».
Также форвард «Вашингтон» рассказал, что пока не успел «по максимуму насладиться Кубком Стэнли», и сообщил, что намерен привезти хоккейный трофей в Россию. В частности, Овечкин вместе с Кубком Стэнли намерен отправиться в динамовскую школу, где когда-то начинал карьеру, сообщили в пресс-службе НХЛ.
Напомним, сборная России с двух побед стартовала на домашнем чемпионате мира. Сначала подопечные Станислава Черчесова разгромили Саудовскую Аравию (5:0), а после этого — взяли верх над Египтом (3:1). А накануне, после победы Уругвая над Саудовской Аравией, стало ясно, что сборная России впервые в своей истории смогла пробиться в плей-офф мундиаля.
Александр Овечкин: «Сейчас идет чемпионат мира по футболу. Обязательно буду переживать за наших ребят. И так переживаем здесь, больше седых волос появилось».
Также форвард «Вашингтон» рассказал, что пока не успел «по максимуму насладиться Кубком Стэнли», и сообщил, что намерен привезти хоккейный трофей в Россию. В частности, Овечкин вместе с Кубком Стэнли намерен отправиться в динамовскую школу, где когда-то начинал карьеру, сообщили в пресс-службе НХЛ.
Напомним, сборная России с двух побед стартовала на домашнем чемпионате мира. Сначала подопечные Станислава Черчесова разгромили Саудовскую Аравию (5:0), а после этого — взяли верх над Египтом (3:1). А накануне, после победы Уругвая над Саудовской Аравией, стало ясно, что сборная России впервые в своей истории смогла пробиться в плей-офф мундиаля.
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