Сечин предсказал дефицит нефти на мировом рынке

К 2025 году в мире будет не хватать до 750 млн тонн нефти в год, заявил Игорь Сечин.

В ближайшие 10 лет мировой рынок ожидает дефицит нефти. Такое мнение высказал в четверг глава «Роснефти» Игорь Сечин на годовом собрании акционеров компании, передает РИА новости.



Игорь Сечин, исполнительный директор «Роснефти»: «Нас ждет структурный дефицит нефти. Растущий спрос на нефть накладывается на падение добычи на истощенных месторождениях мейджеров и эффект снижения ими капитальных вложений за последние пять лет».



По его оценке, к 2025 году дефицит может составить от 700 до 750 млн тонн в год. Сечин добавил, что в таких условиях у «Роснефти» появится возможность увеличить долю на рынке благодаря своей ресурсной базе.



По словам Сечина, самый острый период нестабильности на мировом нефтяном рынке пришелся на 2017 год. Он уже пройден, однако о полной стабилизации цен говорить пока рано. Ситуацию осложняют односторонние санкции, введенные против Ирана и Венесуэлы.



Глава «Роснефти» прокомментировал также рост цен на бензин в России. Рост мировых цен на нефть стал одной из основных причин подорожания топлива, отметил он. Кроме того, добавил Сечин, на увеличение цен повлияли снижение курса рубля и непривлекательность переработки нефти в России: отрасль вынуждена брать на себя расходы по сдерживанию цен.