На Украине заявили о захвате «трусливого и неуверенного» офицера-предателя

Украинские военные заявили, что им удалось захватить бывшего офицера ВСУ, который перешел на сторону ЛНР.
Как заявили в 93-й отдельной механизированной бригаде ВСУ, старший лейтенант Алексей Бидусенко «изначально производил впечатление трусливого и неуверенного человека», поэтому ему поручили заниматься подготовкой наградных листов — делом, которое не предполагает «работы с секретными документами». Однако в июне 2017 года он решил перейти на сторону ЛНР.
По словам командира бригады Владислава Клочкова, побег офицера не вызвал удивления. Впрочем, как заявил военный, в ВСУ решили проследить, чем будет заниматься Бидусенко.
Владислав Клочков, командир 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ: «Сначала его пытались использовать, однако затем выбросили, как тряпку на помойку. Но за измену всегда придется отвечать».
Бидусенко был захвачен разведчиками и передан правоохранительным органам. После завершения следственных действий он предстанет перед судом.
По словам командира бригады Владислава Клочкова, побег офицера не вызвал удивления. Впрочем, как заявил военный, в ВСУ решили проследить, чем будет заниматься Бидусенко.
Владислав Клочков, командир 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ: «Сначала его пытались использовать, однако затем выбросили, как тряпку на помойку. Но за измену всегда придется отвечать».
Бидусенко был захвачен разведчиками и передан правоохранительным органам. После завершения следственных действий он предстанет перед судом.
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