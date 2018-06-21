    На Украине заявили о захвате «трусливого и неуверенного» офицера-предателя

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    • Фото: 93-тя ОМБр / facebook.com
    На Украине заявили о захвате «трусливого и неуверенного» <nobr>офицера-предателя</nobr>

    На Украине заявили о захвате «трусливого и неуверенного» офицера-предателя

    На Украине заявили о захвате «трусливого и неуверенного» <nobr>офицера-предателя</nobr>
  • Фото: 93-тя ОМБр / facebook.com

    • Украинские военные заявили, что им удалось захватить бывшего офицера ВСУ, который перешел на сторону ЛНР.

    Как заявили в 93-й отдельной механизированной бригаде ВСУ, старший лейтенант Алексей Бидусенко «изначально производил впечатление трусливого и неуверенного человека», поэтому ему поручили заниматься подготовкой наградных листов — делом, которое не предполагает «работы с секретными документами». Однако в июне 2017 года он решил перейти на сторону ЛНР.

    По словам командира бригады Владислава Клочкова, побег офицера не вызвал удивления. Впрочем, как заявил военный, в ВСУ решили проследить, чем будет заниматься Бидусенко.

    Владислав Клочков, командир 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ: «Сначала его пытались использовать, однако затем выбросили, как тряпку на помойку. Но за измену всегда придется отвечать».

    Бидусенко был захвачен разведчиками и передан правоохранительным органам. После завершения следственных действий он предстанет перед судом.

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